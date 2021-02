Yt-neuvottelujen loppusuoralla oleva Posti osa-aikaistaa postinjakajia – Keski-Pohjanmaalla näin käy 20 työntekijälle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Posti käy parhaillaan yhteistoimintaneuvotteluja, joiden pohjalta on määrä osa-aikaistaa osa kokoaikaisista postinjakajista. Yt-neuvotteluissa ei ole näköpiirissä irtisanomisia.

Yt-neuvottelut koskevat Keski-Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Keski-Suomea. Neuvottelut alkoivat tammikuun puolivälissä, ja ne pyritään saamaan päätökseen 18.2. mennessä.

Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan 560 työntekijää, joista 50 työskentelee Keski-Pohjanmaalla. 440 kokoaikaisesta työntekijästä voidaan osa-aikaistaa enintään 180.

Keski-Pohjanmaan osalta yt-neuvottelut ovat päättyneet. Tähän alueeseen kuuluvat Kokkola, Kannus, Toholampi ja Kaustinen.

– Lopputulos on se, että 20 henkilöä osa-aikaistetaan. Lisäksi neljällä hengellä osa-aikaistamistunnit vähenevät, Postin Rannikko-Pohjanmaan pääluottamusmies Jesper Sundström kertoo.

Taustatekijöitä on käytännössä kaksi. Postimäärä on vähentynyt. Toisekseen Posti keskittää lajittelutyötä. Osa aamulla tehtävästä esityöstä siirtyy tehtäväksi Seinäjoelle.

Osa-aikaistamiset Keski-Pohjanmaalla astuvat voimaan noin kuukauden kuluttua. Osa-aikaistaminen näkyy ainoastaan työntekijöiden kukkaroissa, ei niinkään postien vastaanottajien eli kuluttajien arjessa.

– Kovasti jännitetään, miten postilain käy. Lausuntokierros päättyi maanantaina. Postilain pitäisi tulla voimaan vuonna 2022, Sundström sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mistä tulevassa postilaissa on kyse? Mikä muuttuisi?

– Siinä keskustellaan jakelupäivien määrästä. Kovasti puhutaan kolmipäiväisestä jakelusta, Sundström valottaa lyhyesti.

Tähän mennessä jakelu on ollut nelipäiväinen. Tiistaisin ei jaeta aikakauslehtiä, mainoksia, kirjeitä tai ilmaislehtiä. Posti on jakanut toukokuusta 2020 postia koronakriisin takia käytännössä vain kolme kertaa viikossa. Kirjepostia on jaettu perjantain sijaan torstaina.