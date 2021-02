Elokuva-arvostelu: Juomisen filosofiaa Tanskasta – Vinterbergin ohjaus muistuttaa, että epäonnistuminen on elämän oheistuote

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yhdet vielä (Druk). Ohjaus Thomas Vinterberg. Käsikirjoitus Thomas Vinterberg, Tobias Lindholm. Kuvaus Sturla Brandth Grøvlen. Pääosissa Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Maria Bonnevie. 117 min. K12. BioRex, Pietarsaari.

Ilooni juon, suruuni en koskaan, sanoi Kekkonen. Äijäkööri elokuvassa Yhdet vielä unohtaa tämän viisauden. Nämä saman koulun opettajat uskovat, että heidän nuutunut elämänsä muuttuisi paremmaksi puolen promillen humalassa. Akateemisina ihmisinä miehet hakevat juoppoudelleen pohjaa tieteellisestä teoriasta ja tallentavat ihmiskokeensa seurantaesseeseen. No, koettavat ainakin.

Kekkosen sijasta Yhdet vielä saa innoituksen Kierkegaardin filosofiasta. Keski-ikäiset miesopet havahtuvat filmin motoksi kohotettuun maanmiehen aatokseen, että rakkaus ja unelmointi kuuluvat vain nuoruuteen. Onko syke jo sammunut? Eikö mitään ole tehtävissä?

Mikä elämä! Näyttelijä Mads Mikkelsen opettaja Martinin roolissa juuri ennen lentoonlähtöä. HENRIK OHSTEN

Ensimmäisissä kuvissa nähdään nuorten humalainen rillumarei. Kaikki pussaavat toisiaan, mummoa metrossa ja vielä lipuntarkastajaakin. Tanskassa on meitä sallivampi alkoholipolitiikka. Jos Vinterbergin elokuvan jälkeen kestää tietoiskun tanskalaisten olut- ja oksennusviestijuoksuista, kannattaa katsoa Yle Areenan dokumenttisarja Kaikki porukan puolesta (Alt for Kliken, 2019).

Yhdet vielä -elokuvassa siteerattu Finn Skårderud ei ole suomalainen, vaan norjalainen psykiatri ja psykoterapeutti. Hän on esittänyt, että ihmiset syntyvät alkoholivajauksella. Puuttuu 0,5 promillea! Skårderud onneksi jätti ideansa pelkäksi teoriaksi. Meidänkin on paras testata sitä vain Vinterbergin filmissä. Kohtauksissakaan ei oikeasti olla humalassa.

Vinterbergin näyttelijöistä on muodostunut perhe. Tässäkin ovat pääosissa ohjaajan aiemmista tutut Mads Mikkelsen ja Thomas Bo Larsen, Tanskan eturivin miestähdet. Tarinan viisikymppiset opettajat huomaavat, ettei heillä ole enää muuta tekemistä kuin laskea kuluvia vuosia. Terästystä kaivataan. Vanhapoika Peter (Lars Ranthe) uskoo, etteivät oppilaat muista häntä tuntien jälkeen. Porukan nuorin, nelikymppisiä viettävä Nikolaj (Magnus Millang), on kyllästynyt lapsiperheen arkeen. Tommy (Thomas Bo Larsen) tuntee pääsevänsä parempaan vireeseen junnuliigan valmentajana, kun juomapullossa kentän laidalla on vettä sakeampaa. Martin (Mads Mikkelsen) on pettynyt itseensä aviomiehenä, isänä ja ammatissakin. Historianopetus sujuu pienessä sievässä kuin tanssi entiseltä jazzbaletin harrastajalta.

Vielä yhdet –elokuvan pääosassa ovat Thomas Vinterbergin Juhlista ja Jahdista tutut tanskalaistähdet Thomas Bo Larsen ja Mads Mikkelsen (valossa). HENRIK OHSTEN

Yhdet vielä ottaa nimestään kaiken irti. Juomingit ravintoloissa, ulkona ja miesten kodeissa tuottavat mehevää komediaa mestarinäyttelijöiltä, jotka yltävät parhaimpaansa monivaiheisissa rooleissa. Elokuva oli koronasta huolimatta ennätysmäinen suosikki kotimaassaan. Tanskalaiset juovat Pohjoismaissa eniten, suomalaiset kakkosena. Aihe kiinnostanee meilläkin. Yhdet vielä on sivistynyt ja älykäs muunnelma elokuvasarjoista Kauhea kankkunen (The Hangover) ja Luokkakokous. Jos Renny Harlinin tulevassa Luokkakokous 3:ssa olisi edes puolen promillen verran Vinterbergiä, antaisin heti bonustähden.

Kansankynttilämme loukkaavat tarinassa kaikkia ammattietiikan perusteita. Nousua seuraa laskuhumala ja kiinnijääminen. Laulujen lunnaat ovat kalliit. Remuisien bravuurikohtausten keskellä vaikuttavin on usein pientä ja hiljaista. Oman ratkaisunsa perhekriisissä tekevä Martinin puoliso (Maria Bonnevie) sanoo totuuden ääneen: tanskalaiset juovat hulluna. Pariskunnan nuorimman pojan (Silas Cornelius Van) varjoisa siluetti näyttää, miten lapsenusko sortuu isän mukana.

Nauttinut Martin tuntee olevansa flow-tilassa. Opetustilanteissa Mads Mikkelsenin hahmo tuo mieleen kollegan Nicholas Rayn klassikkoelokuvasta Peilin takana (Bigger Than Life, 1956). Varhaisena kortisonilääkkeen koekaniinina James Masonin esittämä opettaja tuli suuruudenhulluksi ja vaaralliseksi. Myös Martin kokee hybriksen, kaikki tuntuu mahdolliselta, vähän aikaa. Peter Shafferin näytelmästä tehdyssä Sidney Lumetin elokuvassa Hevonen (Equus, 1977) jumittunut vanha psykiatri kadehti nuoren mielenterveyspotilaansa kiihkoa – vaikka tiedetään, ettei skitsofreniassa tai psykoosissa ole romantisoimista. Substansseilla saatu luova olotila Vinterbergin filmissä vertautuu neromyytteihinkin. Väitetään, etteivät Beatles tai Beach Boys olisi säveltäneet tuotantoaan ilman huumeita. Luovuus piilee kuitenkin ihmisissä eikä aineissa. Zappa teki muistettavaa musiikkia absolutistinakin. Ehkä Valkoinen tupla ja Pet Sounds olisivat kuulostaneet erilaisilta ilman huumeita? Silti ne varmasti olisivat olleet hyviä levyjä.

Elokuvan juopot opet eivät muista Kierkegaardin sitä mietettä, että olemassaolo olisi naurettavaa, jos paras saavutettaisiin jo kaksikymppisenä. Siihen viisauteen viinasta potkua hakevat viisikymppiset kypsyvät koettelemusten kautta. Kuten Netflix-elokuva The Dig (2021), myös Vinterbergin ohjaus muistuttaa, että epäonnistuminen on elämän oheistuote. Peterin kyseenalaisin menetelmin valmentama oppilas Sebastian on sisäistänyt Kierkegaardinsa. Nuorikin mies tietää, että vasta epäonnistumisen tunnustamisen jälkeen ihminen voi rakastaa itseään ja muita.

Vinterbergin varhaistyö Juhlat (Festen, 1998) on edelleen ohjaajanuran paras, mutta myös menestyksekäs Jahti (Jagten, 2012) keräsi palkintoja. Yhdet vielä nousee kärkitöiden joukkoon. Se yhdistää onnistuneesti Vinterbergin varhaisen, itseasetetuilla rajoituksilla välittömyyteen pyrkineen ”dogma-filmin” vapautuneisuuden sekä Jahdin kaavamaisuutta lähentelevän vakavuuden. Uutuus on rentoa elämänfilosofista pohdintaa. Nyt ei pyritä sisällön tai muodon täydellisyyteen. Saumatkin saavat näkyä. Yhdet vielä voitti joulukuussa Euroopan parhaan elokuvan palkinnon. Se on jo Oscar-kisassa vieraskielisten lyhyellä listalla ja noussee viralliseksi ehdokkaaksi maaliskuussa, veikkaan.

Aina vakuuttavan Mads Mikkelsenin pääosa on tyypillisen vahva, mutta nyt erityisen rikaspiirteinen rooli tanskalaistähdeltä. Kauniiksi lopuksi Martin esittää satamassa juhlivien ylioppilaiden keskellä soolotanssin. Yhtye Scarlet Pleasuren bilebiisi What a Life pistää jalan vipattamaan kellä tahansa, mutta Mikkelsenin muuvien antama lisänoste hakee vertaistaan.

Pietarsaareen jo saapuneen elokuvan varsinainen ensi-ilta Suomessa on vasta 19.3.