Lintilä: Ravintoloiden korvauksiin malli kustannustuesta – elinkeinoministeri ei vielä arvioi tukisummaa

Hallitus päätti torstaina sulkea ravintolat kolmeksi viikoksi 8. maaliskuuta alkaen koronaepidemian leviämis- ja kiihtymisvaiheen alueilla eli lähes koko maassa. Samalla hallitus lupasi, että alan yritykset saavat korvauspaketin.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo Lännen Medialle, että ravintoloiden tukemiseksi kehitetään aika lähellä kustannustukea oleva malli. Kustannustuen maksuun on olemassa jo lainsäädäntö, jota vain tarkennetaan ravintoloiden osalta.

– Tämä on vielä alkutekijöissään, käymme läpi vaihtoehtoja, mutta tämä on todennäköisin ratkaisu.

Valtiokonttori on viime heinäkuusta lähtien maksanut yrityksille kustannustukea. Hakukierroksia on ollut kaksi ja kolmas on tulossa. Lakiesitys kustannustuen kolmannesta kierroksesta on juuri palannut lausuntokierrokselta.

– Ilmoitin jo, että kustannustuki nelonen lähtee valmisteluun, mutta se tulee maksuun vasta juhannuksen jälkeen. Voi olla, että tilanne on niin spesiaali, että tarvitaan kustannustuki 3 b. Näitä selvitetään kovaa kyytiä.

Lintilä ei halua sanoa mitään ravintoloiden tuen suuruudesta.

– Ensin käydään läpi malli.

Viime keväänä ravintoloiden tukemiseen varattiin 170 miljoonaa euroa. Tuki koostui kahdesta osasta, uudelleentyöllistämisen tuesta ja kustannusten kohtuullisesta hyvittämisestä.

Kevään ravintolatuki aiheutti eduskunnassa kiistaa sekä tukisumman että vertailukuukausien osalta. Hallituksen esitys ravintolatuesta muuttui eduskunnassa. Tuet maksoi keväällä ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Keha-keskus.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry vaati jo torstaina, että nyt tuen tulee olla riittävä korvaamaan ravintoloille aiheutuneet vahingot. Korvauksen on oltava oikeudenmukainen kaikille ravintoloille, niin isoille kuin pienille, MaRa vaati.

Kaikki ravintolat tuskin selviävät sulun aiheuttamista vahingoista korvauspaketista huolimatta. Konkursseja saattaa olla edessä.

– Marraskuussa jo sanoin, että tulee pitkä ja kylmä talvi ja siltä se nyt aika lailla näyttää. Ala on ollut jo ennestään niin huonossa tilanteessa.

Lintilä arvelee, että työmarkkinajärjestöille tulee kovat paineet yt-menettelyn nopeuttamiseen viime kevään tapaan, koska ravintolat aiotaan sulkea jo reilun viikon kuluttua.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat keväällä, kun valmiuslaki tuli voimaan ja ravintolat suljettiin, että lomautuksia koskevat neuvottelut voidaan käydä nopeimmillaan viidessä päivässä. Lisäksi lomautusoikeus koski määräaikaisia työntekijöitä.

– Tämä on tietysti työmarkkinoiden asia, Lintilä toteaa.