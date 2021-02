Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Avondale Jonty's Ducks Pekin Red 2015, Etelä-Afrikka, 14,98 €

Etelä-Afrikkalaisella viinitilalla ankat toimivat viiniköynnösten vartijoina. Näppärä järjestely, joka perustunee siihen, että ankat syövät kaikki köynnösten lähellä olevat rikkakasvit, jolloin etanoita tai muita haittaötököitä ei pääse ilmestymään. Jonty’s Ducks on punaviini, joka rakentaa olemassaoloaan ihan kivan tarinan varaan, mutta onko itse viini ostamisen väärtti?

Sen tuoksu on kyllä kohtuullisen muheva, kypsää tummaa kirsikkaa, karhunvattua ja mustaherukkaa, hivahdus eukalyptusta. Melko hillomainen kokonaisote, jossa makeus on selkeästi esillä. Viini on useamman rypäleen sekoite, joita tuoksun perusteella on vaikea erotella. Syrah ja Cabernet Sauvignon nousevat selkeimmin esiin.

Maku on tarpeeksi roteva kunnon liharuualle. Tummat marjat ja mukava mausteisuus tuntuvat suussa tarpeellisen pitkään. Vaikka pelkällään maistettuna punaviinin lievä makeus tuntuu suussa, niin keskitalvisen pihvi- ja sienikastikeannoksen kanssa lievä hapokkuus ja makeus tasaantuvat. Eli viini on parhaimmillaan ruuan kanssa ja pullon kyljessä oleva pieni kultaleima jokseenkin ansaittu palkinto yhdestä viinikilpailusta.