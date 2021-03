Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan kaupunki sai kunniamaininnan Kirkkolehdon kunnostamisesta Paras luontoteko 2019-2020 -kilpailussa. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallinen komitea järjesti kilpailun jo kahdeksatta kertaa. Tänä vuonna kilpailun teema oli luontopohjaiset ratkaisut. Voiton vei Ylen Pelasta pörriäinen -kampanja. Palkinnot luovutti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Teams-kokouksessa.

Raadin mukaan Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen on oiva esimerkki luontopohjaisesta ratkaisusta. Luontopohjaiset ratkaisut ovat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka tukeutuvat kestävällä tavalla luontoon tai inspiroituvat siitä.

– Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia, kunnissa tehtäviä. Kirkkolehdon kunnostaminen oli konkreettinen työ, joka yhdisti hyödyt luonnon monimuotoisuudelle, hulevesien hallinnalle ja luonnon virkistyskäytölle. Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen on hieno esimerkki siitä, mitä kunnat voivat tehdä luontokadon pysäyttämiseksi, ministeri Mikkonen sanoo.

Kirkkolehdon kosteikko valmistui viime vuoden lopulla Eteläväylän varrelle, Heinonlankaaren ABC:n taake. Suntin yläjuoksulle rakennetulla kosteikolla on monta tehtävää. Yksi tärkeimmistä on Suntin vedenlaadun parantaminen.

Kosteikko hidastaa valuma-alueelta tulevan veden virtausta, jolloin rehevöittävät ravinteet ja kuormittava maa-aines saavat aikaa laskeutua kosteikon pohjaan ja imeytyä kasvillisuuteen.

– Kirkkolehdon monimuotokosteikon tavoitteena on toimia Suntia valuma-alueelta syntyvän kiintoaineen puhdistajana samalla huomioiden luonnon monimuotoisuuden; kalaston, linnuston ja hyönteiset sekä kasvillisuuden. Kohde itsessään toimii samalla myös virkistysalueena ja opetuskohteena. Kirkkolehdon kosteikon kunnostaminen oli yksi Kokkola 400 -juhlavuoden tekoja. Kokkolan kaupunki kiittää lämpimästi kunniamaininnasta, sanoo kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Suomi on yhdessä muiden maailman maiden kanssa sitoutunut pysäyttämään luonnon köyhtymisen. Paras luontoteko -kilpailulla pyritään löytämään kekseliäitä ratkaisuja, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

– Pelasta Pörriäinen -kampanja on hieno esimerkki siitä, miten pienet teot voivat yhdessä saada suuria aikaan. Kampanja lisäsi suomalaisten tietoa ja intoa toimia pölyttäjien puolesta. Tämä on äärimmäisen arvokasta, sillä pölytyspalvelu on ihmiselle elinehto, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

– Luulen, että Pelasta pörriäinen -kampanjan menestyksessä tärkeintä oli ajatus, että kuolemanvakavaa asiaa voi lähestyä niin, että ihmiset eivät lamaannu vaan innostuvat ja haluavat toimia. Lisäksi pörriäisten usein näkymätön maailma taisi avautua monelle ihan uudella, toivottavasti hauskalla ja yllättävälläkin tavalla. Kaiken kaikkiaan kyseessä oli loistava monen tahon yhteinen ponnistus, jota oli superhauska tehdä. Tuntuu hienolta, että työ on huomattu!, kampanjan tuottaja Maarit Puttonen Yleltä sanoo.

Kilpailun voittajan valitsi Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n Suomen kansallinen komitea. IUCN on maailman vanhin ja laajin ympäristöjärjestö ja -verkosto.

Raati perusteli valintaa sillä, että Pelasta pörriäinen -kampanja oli ajankohtaisuudeltaan ja vaikutukseltaan onnistunut kampanja. Se toi laajasti yleiseen tietoisuuteen pölyttäjäkadon vakavuuden ja sen seuraukset toimien samalla tärkeänä ja konkreettisena esimerkkinä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Pölyttäjien tuottama pölytyspalvelu on elinehto, sillä monet ihmisen ruokakasvit tarvitsevat pölyttäjiä avukseen pölyttyäkseen tai ainakin hyötyvät siitä. Hyönteispölytys lisää usein kasvien satoa.