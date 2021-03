Kolmen keskipohjalaisen keraamikon näyttely kiertää maakuntaa – Saven sanomaa ensin Lestijärvellä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kolmen keskipohjalaisen keraamikon näyttely kiertää maakuntaa kuluvan vuoden aikana. Liikkeelle lähdettiin Lestijärveltä, jossa avattiin näyttely Saven sanomaa kuluvalla viikolla. Keramiikan näyttely nivoutuu keskipohjalaiseen vuodenkiertoon, ja Lestijärvellä se on esillä Lestijärven kirjastossa huhtikuun loppuun saakka.

Kiertonäyttely esittelee kolmen keskipohjalaisen keraamikon, Sirkka-Liisa Sarasjoen, Merja Pohjosen ja Irma Jylhän taidetta. Heitä yhdistää niin keramiikan opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa (aiemmin Taideteollinen oppilaitos) kuin taiteen opettaminen, joka on kulkenut keramiikan teon rinnalla ja tuonut elannon.

– Vaikka kaikki kolme tekijää poikkeavat ilmaisullisesti toisistaan, leimaa heidän työskentelyään materiaalin syvä tuntemus ja sen ehdoilla toimiminen. Keramiikka näyttäytyy yllätyksellisenä mutta oikukkaana välineenä, jota täytyy suostutella, vaalia ja hoivata. Sarasjoella tämä ammattimaisuus piirtyy sekä varmaan ja pelkistettyyn tyyliin että keramiikan kemian suvereeniin hallintaan. Pohjosen monipuolista tekijyyttä värittää puolestaan rohkea ja tutkiva ote koloristisine häivähdyksineen. Irma Jylhän työskentelyssä sen sijaan kajahtaa kokeilemisen vapauttava ilo, kertoo tiedotteessa K.H.Renlundin museon aluetaideamanuenssi Anniina Kiiskinen.

Esillä on tekijöiden keramiikkaa noin 25 vuoden ajalta. Lestijärveltä näyttely jatkaa vuoden aikana Toholammille, Perhoon, Halsualle, Kaustiselle ja Kälviälle. Näyttelyn on tuottanut K.H.Renlundin museo ja siinä käytetään NOMAD-taideboxeja, jotka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Casagrande Laboratory yhdessä K.H.Renlundin museon kanssa. Laatikot on koonnut kokkolalaisyritys Aaltopuu, ja ne olivat ensimmäisen kerran käytössä vuosi sitten Keski-Pohjanmaan keskussairaalan laboratorion aulassa.