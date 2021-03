Hiihtokaudelle lisäpituutta Kalajoella: Ensilumenlatu tekeillä hiihtomajalta Hiekkasärkille, sivakoimaan ensi kaudella jo isänpäivänä?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Hiihtokautta pyritään pidentämään Kalajoella. Kalajoen Junkkareiden hiihtojaosto on vuosittain avannut yhteistyökumppaniensa kanssa 1–3 kilometrin ensilumenladun hiihtomajalle säilötyn lumen ja pakkaskelillä tykityksen turvin. Ensi kaudelle halutaan varmistaa vielä pidempi latu, joka olisi valmis nykyistä aikaisemmin – jopa isänpäivältä lähtien.

Junkkarit on saanut rahoitusta parantaakseen ensilumenladun olosuhteita. Rahoitus on myönnetty kehittämishankkeeseen, jossa tarkoituksena on tehdä pilottina laaja ensilumenlatu hiihtomajalta Hiekkasärkkien matkailualueelle.

– Hiihtäjät ovatkin jo kyselleet, mitä täällä on tekeillä, kertoo Kalajoen Junkkareiden puheenjohtaja Kalle Junnikkala tiedotteessa.

Suunnitelmissa on tuoda latu jo alkukaudella matkailukeskuksen yhteyteen. Tällöin se olisi hiihtoleirien ja matkailijoiden saavutettavissa ja mahdollistaisi alkuvaiheessa noin kuuden kilometrin, sittemmin jopa kymmenen kilometrin hiihtoretken. Tulevaisuudessa latua voitaisiin vielä jatkaa muutamilla kilometreillä.

Käynnistynyt hanke on Junnikkalan mielestä hyvä osoitus Kalajoen hyvästä yhteishengestä ja halusta kehittää asioita yhdessä niin, että kaikki osapuolet hyötyvät.

– Kalajoella on jo pitkään ollut vahva hiihtoperinne. Kaikki tavoitteellisempaakin hiihtoharjoittelua tukevat palvelut ja puitteet ovat jo Kalajoella valmiina. Mielestäni Kalajoen maastot soveltuvat erityisesti juniori-ikäisille ja tarjoavat sopivaa vaihtelua sekä uudenlaisen vaihtoehdon hiihtäjille. Tästä hyötyvät niin paikalliset, matkailijat kuin yrityksetkin, Junnikkala sanoo.

Idea kehittämishankkeesta tuli Junkkareiden keskusteltua asiasta Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n toiminnanjohtaja Janne Anttilan ja Kalajoen kaupungin yrityspalveluiden yritysneuvoja Kimmo Niskasen kanssa. Junkkareiden, kaupungin ja matkailun yhteistyöllä rahoitus saatiin RieskaLeaderilta.

Hankkeen käytännön työssä keskeinen henkilö on ollut Markus Vuollet Kalajoen Junkkareiden hiihtojaostosta.

– Iso asia tässä on se, että ensi isänpäivänä meillä hiihdetään. Haluaisin hiihtoihmisenä korostaa sitä, että tätä ei tehdä pelkästään kilpaileville lajin harrastajille, vaan ladusta tulevat hyötymään kaikki hiihtäjät. Ladun tuomasta asiakaskunnasta hyötyvät myös yritykset.