Viiniarvio

The Wedge Shiraz Pinotage, Etelä-Afrikka, 11,20 € (1 L)

Kevät tulee kohta ja veneilyn harrastajan on syytä varautua tulevaan kauteen hyvissä ajoin. Uusin selitys muovisiin litran viinipulloihin on kuulemma se, että erilaiset retkeilijät ja veneilijät suosivat niitä ja ihan syystä. Useimmiten vain itse viini sen kätevän retkipakkauksen sisällä on löperön huonoa. Tuorein yrittäjä on The Wedge Etelä-Afrikasta ja Shiraz sekä Pinotage rypäleet ovat sinänsä hyvä lähtökohta tälle punaviinille.

Kuitenkin tuoksu avautuu hyvistä rypäleistä huolimatta hitaasti. Kannattaa kaataa lasiin ja odottaa suosiolla muutama minuutti. Sitten saadaan aikaiseksi paahteista mustaherukkaa, mustikkaa, vähän mokkaisuutta ja tummaa suklaata. Kuitenkin tuoksu on jokseenkin vaisu.

Maku korjaa kokonaisuutta, kypsää hapankirsikkaa ja muita tummia marjoja, kahvisuus tuntuu selkeästi ja hapot ovat kohtuulliset. Silti jälkimaku jää lyhyehköksi, joten parhaimmillaan viini menee possun tai kanaruokien kanssa sekä kevyempien grilliruokien. Voisi käydä jopa makkaralle. Pakkauskoko on täysi litra, joten se mikä maussa hävitään voitetaan määrässä. Ihan ok valinta piknikille tai tosiaan venereissuille kunhan ei ole suuria odotuksia.