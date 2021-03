Lukijan mielipide: Katujen kunnossapito vastuutonta – Onko kaupunki tuudittautunut aiempiin vähälumisiin talviin ja ilmastonmuutoksen oikkuihin?

On ikävä moittia kaupunkia ja työntekijöitä katualueiden kunnosta, jotka tekevät parhaansa yötä päivää syrjäseutuja myöten; joka paikkaan ei vain yksinkertaisesti ehdi ensisijaisista kohteista ja tärkeysjärjestyksestä riippumatta.

Tosiasioille emme vain voi mitään. Suomen kaltaisessa arktisessa maassa talvi on liikkumisen kannalta toistuva vitsaus, olipa keli ja sää millainen tahansa, lievästi sanottuna epävakaa ja oikullinen, kuten viimevuosina olemme joutuneet karvaasti kokemaan. Mahdollinen tai todennäköinen ilmastonmuutos ei ainakaan ole paljastanut hyviä puolia.

Lunta on kertynyt poikkeuksellisesti maamme eteläkolkkaa myöten enemmän kuin mies muistiin, tuskin viiteenkymmeneen vuoteen eikä loppua näy. Sohjoa ja suolaamisvesiä riittää pitkälle kevääseen, kunhan talven selkä vihdoin taittuu.

Talven ajokeli on todella huono, muta huonolla tolalla on myös katutilojen kunnossapito ja jatkuva huolto Kokkolassa. Onko kaupunki tuudittautunut aiempiin vähälumisiin talviin ja ilmastonmuutoksen oikkuihin? Vaikka ei vain kaupunkia käy moittiminen kadun varsien lumivuorten alleen hautaamista jalkakäytävistä ja paikoin pyöräteistä.

Tontin omistajia ja talon haltijoita siinä kuin taloyhtiöitä velvoitettiin ennen vastaamaan omasta osuudestaan jalkakäytävien hoidosta, josta ei enää aikoihin ole näkynyt merkkiäkään kummallakaan puolen katutilaa. Ainakaan mistään yhtenäisestä kulkusuunnasta ei voi puhua. Kadunvarsi pysäköinti on ongelma sinänsä etenkin Neristanissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Autolla toki pääsee auraamattakin kelissä kuin kelissä, mutta toista on polkupyörällä tai jalan, kun rekeä ei ole enää käytössä ja perinteinen potkukelkka on kadonnut ainiaaksi. Kaupunkia on totisesti rakennettu täysin autoilun varaan, erityisesti sen talvisin havaitsee.

Pyörän varassa ja jalan on pärjättävä kelistä riippumatta. En ole koskaan tai yhä vähemmän ja vähemmän odottanut ensilumea, mutta kun ulko-ovi ei tahdo aueta ja portaat muistuttavat liukumäkeä tukkoon auratun kinttupolun päässä, lumi ei herätä vähääkään mielihyvää.

Pyörällä on toistuvasti turvauduttava ahtaiksi käyviin lumettomiin pääkatuihin autoilijoiden armoilla ja harmiksi, niin uskaliasta kuin saattaa ollakin. Talviajonopeuksia olisi rajoitettava tuntuvasti tai otettava käyttöön, sikäli kuin niitä ylimalkaan noudatetaan.

Petollinen jääkeli ja tiiviiksi hioutunut lumipeite on runsasta lumeakin suurempi vitsaus, varsinkin kun hiekoitus on vuosikausia ollut rempallaan tai korkeintaan paikallista ja satunnaista ja silloinkin myöhässä nopean sään vaihtelun seurauksena.

Eihän katujakaan tarvitse enää hiekoittaa autoilijoiden talvirenkaiden käytön jäätyä omalle vastuulle - mitä merkinneekään - miksi sitten pyöräteitäkään saati jalkakäytäviä. Vähäisellä ripottelulla sinne tänne ei ole suuratakaan vaikutusta liukkaalla kelillä. Tullinmäellä ei hitusenkaan vertaa.

Marketit eivät huomioi autottomien asiakkaiden etua ja haittaa sen paremmin Prisman ylä- ja alamäessä kuin Minimanin autoille suunnittelussa ympäristössä. Keskussairaala sen sijaan kantaa vastuullisesti huolta ympäristön kunnosta.

Kalevi Rahkola

Kokkola