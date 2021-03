Lukijan mielipide: Miksi Kruunupyyn mielipidettä ei kuunneltu?

Kruunupyyn johtavat rkp:n politiikot toistavat jatkuvasti kirjoituksissaan kunnanvaltuuston sote-lainsäädännöstä antamaa yksimielistä lausuntoa. Ei kukaan ole muuta väittänytkään! Valtuusto oli lausunnossaan kaikilta osin yksimielinen. Se vain on kummallista, että kunnan lausuntoa ei millään tavalla huomioitu eduskuntaan lähetetyissä lakiesityksissä. Ei, vaikka maan hallituksessa on oikeusministerinä pietarsaarelainen juristi, valtiosihteerinään virkavapaalla oleva Kruunupyyn kunnanjohtaja. Nämä kaksi henkilöä varmuudella tietävät Kruunupyyn ongelmat, mikäli sote-uudistus toteutuu.

Miksi lakiesityksiin ei kirjattu sellaisia kunnan esittämiä säännöksiä, jotka takaisivat meille kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalvelut siten järjestettynä kuin nyt ovat? Siis kaikki palvelut ja lakiin selvästi kirjoitettuna niin, ettei tulkinnan varaa ole. Jos joku väittää, että tällaiset pykälät löytyvät, niin olisi syytä kertoa ne Kruunupyyn asukkaille. Toivottavasti uudistus ei toteudu, sillä se on toinen kahdesta vaihtoehdosta, joka takaa Kruunupyyn kunnan asukkaille sote- ja pelastuspalvelut sellaisina kuin ne nyt ovat.

Toinen jatkuvasti toistettu asia on Terveydenhoitolain 48 §:n (1326/2010) muutokseen kirjattu kiireettömän hoidon valinnanvapaus. Samalla olisi ollut syytä kertoa mitä se tarkoittaa? Muutoksen, joka tuli voimaan 1.1.2014, on valinnanvapaus rajattu julkiseen terveydenhuoltoon. Se koskee perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa sekä nimenomaan kiireetöntä hoitoa. Valitessaan terveyskeskuksen ja terveysaseman henkilö valitsee kaikki perusterveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat muun muassa avosairaanhoito, lasten- ja äitiysneuvola, muu terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä terveyskeskuksen lyhytaikainen vuodeosastohoito. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta (Kuntaliiton yleiskirje 6/80/2014, 28.3.2014). Tämä valinnanvapaus on henkilökohtainen oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen Kruunupyyn kunnan asukkaan on itse tehtävä valinta. Se ei tule kenellekään automaattisesti, eikä sitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta voi kukaan toisen puolesta tehdä. Miksi kunnan asukkaille pitäisi aiheuttaa tällainen ylimääräinen työ. Nyt Kruunupyyläisten ei tarvitse tehdä tällaista henkilökohtaista valintaa, vaan Soite järjestää meille kaikki palvelut.

Valinta ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa eikä lainkaan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, esimerkiksi kotihoitoa.On syytä mainita myös se, että vaikka Kruunupyy kuuluisi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, niin terveydenhuollon valinnanvapaus on edelleen olemassa. Eli henkilö, joka välttämättä haluaa em. palvelut Pietarsaaresta, Vaasasta tai Turun yliopistosairaalasta, voi sellaisen valinnan tehdä. Ei valinnanvapaus tällaisenkaan henkilön osalta minnekkään häviä.

Vaasan sairaanhoitopiirin ja Soiten virkamiehistä nimetyllä työryhmällä on tehtävänä 30.6.2021 mennessä laatia osapuolten välinen sopimus Kruunupyyn sote-palveluiden järjestämiseksi 1.1.2023 jälkeen. Työryhmän nimeämistä voi kutsua eräänlaiseksi ”teatterityöryhmän” asettamiseksi. Työryhmä on nimetty vain edessä olevien kuntavaalien takia. Työryhmän mahdollisella ”käsikirjoituksella” ei ole minkäänlaista oikeudellista merkitystä. Se ei velvoita, uudistuksessa mainittujen vaaleilla valittuja hyvinvointialueiden valtuustoja millään tavoin. Kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien päätösvalta sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä päättyy 31.21.2022. Näin tapahtuu jos sote- ja pelastuspalveluiden uudistus toteutuu.

