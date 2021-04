Kari Sorola Reisjärveltä on saanut tarpeekseen sorateiden kunnosta – Nyt hän jakaa muutamia vinkkejä tienhoidosta vastaaville: "Asiallinen tienhoito säästää autoja ja veroeuroja", 70 000 kilometriä vuodessa autoileva Sorola toteaa



Kari Sorola Reisjärveltä on kyllästynyt sorateiden huonoon kuntoon ja esittää tienpitäjälle uusia keinoja tienhoitoon.

Reisjärvellä Leppälahdessa asuvan Kari Sorolan ilme on huolestunut. Kotiin johtava soratie on heikentynyt entisestään ja tie on kuvaushetkellä tiistaina ennen pääsiäistä jo lähes liikennöimättömässä kunnossa.