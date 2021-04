Lukijan mielipide: Hyötykäyttöaseman nykyinen sijainti on kuntalaiselle paras

Viime viikolla Hans Snellmanin (Rkp) valmistelema 11 valtuutetun allekirjoittama aloite käsiteltiin Kokkolan valtuustossa, jossa se eteni jatkokäsittelyyn. Valtuustoaloitteen mukaan hyötykäyttöaseman nykyinen paikka on liian ahdas ja sille tulee etsiä uutta paikkaa. Valtuustoaloitteessa esitetään, että hyötykäyttöasema siirretään Storkohmoon tai jollekin teollisuusalueelle. Valtuustoaloitteen valmistelussa kaupunkisuunnittelussa todetaan, että hyötykäyttöaseman ympäristö on ongelmallinen aseman kehittämisen näkökulmasta ja todetaan, että se edellyttäisi Terminaalikadun siirtämistä, mikä on kallista. Hyötykäyttöaseman siirtämisen osalta ei ole kuitenkaan kerrottu, että sekin maksaa, joten näiltä osin valmistelu oli puutteellista. Terminaalikadun siirtäminen on varsin pieni toimenpide koko aseman siirtämiseen verrattuna, erityisesti kun Terminaalikadun järjestelyitä on todennäköisesti muutoinkin korjattava terminaalialueen suunnitelmiin sopivaksi.

Aloitteen valmistelutekstissä todetaan kadun siirtämisen kalleuden osalta, että se pilkkoisi myös entisen Postin ja VR:n terminaalialueen toiminnallisesti vaikeasti käytettäviksi. Tästä valmistelusta voin vain todeta paikalla usein käyneenä, että Terminaalialueen hyötykäyttöaseman puoleinen reuna on pari vuosikymmentä ollut vain vähäisessä käytössä ja alue on toiminut enemmän tai vähemmän epämääräisen tavaran varastoalueena, varastointia joka ei millään tavalla ole liittynyt itse terminaalin toimintaan. Myös VR:n pohjoispuolella oleva varastoalue on varsin vähäisessä käytössä. Kaupunkisuunnittelun väitettä tilan puutteelle en siis voi allekirjoittaa. Alueen nykytilanne selviää helposti alueen ilmakuvasta käsin. Mahdollisuuksia laajentaa nykyisellä paikalla siis on, jos vain on halua siihen. Ekoroskin mielipidettä ei ollut selvitetty ennen aloitteen viemistä eteenpäin. Jälkeenpäin saimme Kokkola-lehdestä lukea, että Ekoroskin toimitusjohtajan Michael Östmanin näkemyksen mukaan nykyinen paikka on erinomainen, mutta tilaa voisi tarvita enemmän tulevat lajittelutarpeet ja asiakasmäärän kasvu huomioiden.

Toimiva jätehuolto on energian, vesihuollon ja liikenneväylien ohella keskeisiä infrarakenteitamme. Näiden toimivuus on varmistettava ja tarvittavat paikat hyötykäyttöasemille ja ekopisteille on varattava maankäytön suunnittelussa riittävän lähelle käyttäjiä. Tähän kunta voi käyttää oikeuttaan päättää kaavoituksesta. Jos kunta haluaa varmistaa hyötykäyttöaseman jatkuvuuden Mottisten alueella, niin kunnan maankäytön suunnittelijoiden tulee se myös huomioida. Nyt maankäytön suunnittelu lähtee liian suppeasta ajattelutavasta liikkeelle, lähinnä viereisen tontin yksityisten suunnitelmien ja tulevan kaavamuutoksen pohjalta. Nyt pitäisi ajatusmaailmaa laajentaa palvelemaan myös kuntalaisia. En ole juurikaan kuullut kenenkään kuntalaisen toivovan, että hyötykäyttöaseman paikkaa olisi vaihdettava. Nykyinen sijoituspaikka tukee myös kaupungin tavoitteita tiivistää kaupunkirakentamista erityisesti Kokkolan keskustan alueella, jossa voisi asua myös autottomana. Siirtämällä hyötykäyttöasema pois tältä kaikille kuntalaisille hyvin saavutettavalta paikalta, heikennetään tämän tavoitteen toteutumisedellytyksiä. Se on siten huonoa maankäytön suunnittelua, jonka maksajiksi joutuvat kuntalaiset, ympäristö ja ilmasto.

Hyötykäyttöaseman toiminta nyt ja 50 vuotta eteenpäin on turvattava ja vasta sitten katsotaan, mitä toimintoja entisen postiterminaalin tontille voi sijoittaa. Tämän marssijärjestyksen tulisi maankäyttöön liittyvän päätöksenteon osalta olla selvää. Kaupungin tulee tarvittaessa olla valmis myös pakkolunastamaan lisää tilaa entisen postiterminaalin alueelta tai muualta, kuten se tekee monissa muissa paikoissa turvatakseen muita infrahankkeita. Tähän kaupungilla on täysi oikeus ja kun kuntalaisten yleisestä edusta on kiinni, niin myös velvollisuus. Nyt on aika päättää, haluammeko hyötykäyttöaseman jatkossakin sijaitsevan keskeisesti hyväksi todetulla paikalla. Se on vain päättäjien tahdosta kiinni.

Risto Koljonen

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Ylitarkastaja (DI)