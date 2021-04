Anni Saaren kolumni: Julkinen taide elävöittää nykyarkkitehtuurin – taide kouluissa on satsaus tulevaisuuteen.

Tein sunnuntain Keskipohjanmaahan jutun Ykspihlajan uuden koulun taideteoksista. Kun taiteilija Terhi Ekebom kertoi teosten sisällöstä, olin suunnattoman iloinen Ykspihlajan koululaisten puolesta. Heillä on paitsi uusi koulu myös ihan uutta, heitä varten tehtyä taidetta.

Kokkolan kaupunki otti vuonna 2012 käyttöön prosenttiperiaatteen. Sen myötä kaikissa sivistystoimen rakennus- ja peruskorjaushankkeissa pieni osa kustannuksista käytetään hankkeeseen liittyvään taidehankintaan.

Taiteeseen siis budjetoidaan rahat jo suunnitteluvaiheessa. Se on järkevää, sillä kuten jokainen remonttia tehnyt tietää, kun remontti on valmis, rahaa ei enää ole.

Prosenttiperiaatteen ansiosta Suomeen on saatu julkisen taiteen teoksia niin kouluihin, kulttuuritaloihin kuin uusille asuinalueillekin. Ne ovat positiivisesti erottava, arvoa lisäävä tekijä.

Julkiseen taiteeseen liittyy usein myös osallistava elementti, jossa käyttäjät otetaan mukaan suunnitteluun. Näin oli myös Ykspihlajan koulun tapauksessa.

En ymmärrä, miten sellaisessa koulussa on voinut oppia mitään, jossa luokissa on ollut 35 oppilasta, ruokana on ollut velliä ja opettajan tärkein työkalu on ollut karttakeppi. Eikä sitä ole käytetty näyttämään kartalta Ob-joen suuntaa.

Onneksi nykykoulun menetelmät ovat aivan toista kuin oppivelvollisuuden alkuaikoina. Oppimista on tutkittu paljon, ja pedagogiikan kehittyminen näkyy koulutustason nousuna.

Tutkimuksen pohjalta tiedetään myös, että luovuuden ruokkiminen edistää monipuolisesti oppimista ja auttaa uuden tiedon omaksumisessa. On mitä parhain satsaus tulevaisuuteen, että lasten ei tarvitse katsoa koulussa päivästä toiseen yksiväristä seinää.

Nykyarkkitehtuuria hallitsee pelkistetty puhdaslinjaisuus. Suoraa linjaa ja valoa riittää. Väreissä näkee vain erisävyistä puuta ja valkoista, ehkä mustilla somisteilla.

Joku voisi kuvailla suomalaista julkista rakentamista myös koruttomaksi.

Hyvä puoli tällaisessa arkkitehtuurissa on se, että se ei hyökkää päälle. Tilassa olija voi täyttää valkoiset pinnat omilla ajatuksillaan ja kuvitelmillaan.

Tällainen rakennus voi myös usein muuttua vuodenaikojen ja ajan mukaan, sisustuksen ja taiteen avulla. Tällöin rakennuksen elinikä on pitkä.