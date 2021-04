Lukijan mielipide: Toteutuuko koronarokotuksessa yhdenvertaisuus?

Ihmettelen THL:n päätöstä jatkaa AstraZenecan koronarokotteen käyttöä yli 65-vuotiaille, todetusta veritulppariskistä huolimatta. Käytännössä päätös koskee vain 65–70-vuotiaita, koska yli 70-vuotiaat on rokotettu pääasiallisesti tehokkaammilla ja turvallisimmalla rokotteilla.

Kerrottiin myös, että yli 65-vuotiailla ei ole esiintynyt haittavaikutuksia. Johtuuko tulos siitä, että 65–70-vuotiaita ei ole vielä käytännössä rokotettu. Eihän siis voi vielä esiintyä haittavaikutuksia.

Päätöksessä myös todetaan, että AstraZenecan rokotetta ei voida antaa alle 65-vuotiaille ennen kuin varmistuu, että rokote ei aiheuta veritulppariskiä. Kuitenkin EMA:n mukaan on selvä yhteys veritulppien ja Astra Zenecan rokotteen välillä ja myöskään EMA ei tutkimuksissaan löytänyt ikään tai sukupuoleen liittyviä riskitekijöitä. Eli mitään ikäryhmää tai sukupuolta ei voi pois sulkea riskistä. Miksi siis Suomessa perustellaan varovaisuusperiaatteella, että rokotetta ei voi käyttää alle 65-vuotiaisiin, mutta yli 65-vuotiaisiin ei tarvitse varovaisuusperiaatetta noudattaa. Myös hyvin monet maat ovat keskeyttäneet Astra Zenecan käytön, odottaen tarkempia tutkimustuloksia.

On myös todettu, että Astra Zenecan rokote ei tehoa korona muuntovirukseen ja on muutenkin teholtaan huomattavasti heikompi toisiin rokotteisiin verrattuna.

Olen todella huolissani itseni ja muiden monisairaiden puolesta joilla jo perussairauksien vuoksi on suuri veritulppariski. Nyt minun on pakko ottaa AstraZenecan rokote. On kuin pelaisi venäläistä rulettia.

Kysyn siis, toteutuuko tässä tapauksessa perustuslaissa määrätty kansalaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, kun eri ikäryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan. Ei ole rokotteen suhteen valinnanvapautta vaan alistetaan pakosta ottamaan tietty rokote tai olemaan ottamatta. Olisiko aihetta selvittää asiaa perustuslain kannalta?

