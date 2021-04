Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Wilma muuttui oppilaiden rikosrekisteristä merkittäväksi koulutyön tukijaksi

Takavuosina kesälomien alkaessa vanhemmat löysivät usein lapsen reppua tyhjentäessään koulusta kotiin lähetettyjä rypistyneitä tiedotteita, jotka eivät koskaan olleet päätyneet vanhempien nähtäväksi. Monessa oppilaitoksessa alakoululaisilla oli käytössä reissuvihko, jonka avulla koulu ja koti pitivät yhteyttä. Vuosituhannen vaihde mullisti koulun ja kodin kanssakäymistä – niin hyvässä kuin pahassa – kun Wilma-verkkopalvelu otettiin käyttöön.

Paperiviestinnästä sähköiseen Wilmaan siirtyneissä kodeissa uudistusta tervehdittiin varmasti ilolla. Toisaalta palvelun sisäänajo ja kirjava käytäntö sekä innostivat että latistivat tunnelmia koululaisten kodeissa. Nyt Wilmasta on saatavissa tutkittua tietoa, kun Sanna Oinaan väitöstutkimus Wilma-palautteesta hyväksyttiin joulukuussa 2020, tasan kuusi vuotta sen jälkeen kun Wilman ensimmäinen virallinen mobiilisovellus julkaistiin. Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta, joissa tarkasteltiin sekä perusopetuksen opettajien palautekäytäntöjä että oppilaiden kokemuksia palautteesta.

Jokainen opettaja on oma persoonansa, samoin oppilas ja hänen huoltajansa. Alkuvuosina Wilma käsitettiinkin usein silkaksi ”rikosrekisteriksi”, jonne kirjattiin opettajasta riippuen joko kaikki pienimmätkin poikkeamat tai toisaalta vain isoimmat rikkeet. Vuosien saatossa koululaitos on muuttunut ja Wilma sen mukana. Tutkimus paljasti, että parjatussa Wilmassa palautteesta nykyään peräti 70 prosenttia on myönteistä ja vain 30 prosenttia negatiivista palautetta. Palautetta odotetaan yhä enemmän, ja se on yhteydessä oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin. Wilma on osa kouluarkea, ja osa oppilaista kokee jopa turhautumista jäädessään ilman palautemerkintöjä. Il­man pa­lau­tet­ta jää­neil­lä op­pi­lail­la olikin tutkimuksen mukaan hei­koin opet­ta­ja-op­pi­las­suh­de.

Tutkimuksessa kysyttiin myös vanhempien kokemuksia Wilmasta. Palaute oli kirjavaa. Siinä missä joillekin vanhemmista hiljaisuus merkitsi, että koulussa kaikki sujui, saattoi hyvin menestyvän oppilaan huoltaja kritisoida sitä, ettei lapsi saa riittävästi palautetta.

Myös palautteen antajat toimivat jokainen omalla tyylillään. Suomessa opettajalla on vapaus työssään toimia parhaaksi katsomallaan tavalla. Wilman käyttöäkään ei ole saneltu valmiiksi, ja tämä näkyy varsin erilaisina käytäntöinä. Osa opettajista toivoisikin järjestelmän käyttöön selkeämpiä ohjeita ja linjauksia. Puhuttu ja kirjoitettu viesti ovat kaksi eri asiaa. Esimerkiksi Vanhempainliitto on kouluttanut opettajia sujuvampaan Wilma-viestittelyyn.