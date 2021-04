IS: "Fredi" on poissa – Laulaja ja lauluntekijä Matti Siitonen on kuollut



"Fredi" kuului myös laulu- ja viihdekvartetti Kivikasvoihin. Kivikasvot kuvassa vuonna 2017 eli Matti ”Fredi” Siitonen (toinen vasemmalta), Ismo Sajakorpi, Henrik Lamberg ja Ilkka Hämäläinen.

Laulajalegenda Matti Siitonen, taiteilijanimeltään "Fredi" on kuollut. Siitonen oli kuollessaan 78-vuotias. Ilta-Sanomat kertoi asiasta ensimmäisenä saatuaan lähipiiriltä vahvistuksen suru-uutiselle. Siitonen oli tuottoisa laulaja ja monipuolinen viihdetaiteilija. Fredin yksi tunnetuimmista kappaleista on Juha Vainion sanoittama ”Kolmatta linjaa takaisin”. Hän oli myös tunnustettu lauluntekijä. Fredi edusti kahdesti Suomea Eurovision laulukilpailussa.