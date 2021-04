Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuluttajien käyttäytyminen ratkaisee myös paperiteollisuudessa

Maailma muuttuu ja paperinkulutus vähenee. Sen seurauksena kuultiin viikko sitten valitettavia uutisia Stora Enson Veitsiluodon paperitehtaan sulkemisesta. UPM lakkautti Kaipolan tehtaansa viime syksynä. Ihmisten työpaikkojen menetys on karua. Riittävän pitkälle tulevaisuuteen katsominen ja muutoksen näkeminen ei ole missään yrityksessä helppoa, vaikka onkin välttämätöntä.

Paperitehtaan sulkemiseen johtaa selkeä syy. Maailma digitalisoituu ja paperia käytetään vähemmän. Uutisia ja lehtiä luetaan yhä useammin digitaalisesti älypuhelimesta, tabletilta ja tietokoneen ruudulta. Se on kehitys, joka miellyttää kasvavaa joukkoa hyvin monenikäisiä ihmisiä.

Päin vastoin kuin usein luullaan, tutkimusten mukaan yhä useampi iäkkäämpikin kansalainen lukee uutisensa tietokoneelta, ainakin osittain. Toinen asia on sitten se, mikä ketäkin miellyttää. Edelleen hyvin monet ihmiset pitävät parhaana käyttöliittymänä kotiin kannettavaa paperista sanomalehteä.

Esimerkiksi Keskipohjanmaan tilaajista suurin osa tilaa nimenomaan paperilehden, vaikka digitilausten määrä kasvaa nopeasti. Moni paperilehden tilaajistakin käyttää ohessa digitaalisia versioita, koska digipalvelut kuuluvat kaikille tilaajille.

Toimitus kehittää jatkuvasti myös paperilehden digitaalisen version sisältöjä siten, että se ei ole pelkästään kopio paperisesta lehdestä vaan sisältää muun muassa videoita, joita todella pääsee katsomaan näköislehdenkin kautta. Myös tänään on näköislehdessä katsottavissa video ja lehden etusivun ylälaidasta pääsee kuuntelemaan ääniuutisia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaan haastattelema pietarsaarelainen Martin Granholm teki elämänuransa metsäteollisuudessa. Granholmille ei ollut epäselvää, että paperin kysyntä laskee kroonisesti. Granholmin vastaus ongelmaan on ollut ja on sellu. Ja tietysti kuluttajakäyttäytyminen ja siihen reagoiminen.

Metsäteollisuuden lisäksi edunvalvojat vaativat valtiovaltaa apuun, että alan kannattavuus kohenisi. Tosiasia on kuitenkin se, että suuntaa ei voi muuttaa, korkeintaan hidastaa. Kun on kysymys ihmisten työpaikoista, on hidastamisellakin merkitystä. Jos metsäyhtiöt ovat reagoineet tulevaisuuteen liian verkkaisesti, sitä ei voi jälkikäteen muuttaa.