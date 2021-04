Oscar-kisan pohjanoteeraus Lupaava nuori nainen saa kyytiä Kino-Keskipohjanmaassakin – Katso videolta myös Hannu Björkbackan vappuelokuvatärpit

Lupaava nuori nainen (Promising Young Woman). Ohjaus ja käsikirjoitus EmeraldFennell. Kuvaus Benjamin Kracun. Pääosissa Carey Mulligan, Bo Burnham. 114 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

★

Oscar-suosikki Lupaava nuori nainen kestää vajaan kaksi tuntia. Silti se tuntuu pitkältä monine alleviivauksineen ja itsestäänselvyyksien toistoineen. Ensiohjaaja EmeraldFennellin jankkaavan käsikirjoituksen palkitseminen on hämmästyttävimpiä ratkaisuja viime vuosien Oscar-kisoissa.

Ihmetystä lisää Lupaavan nuoren naisen huomioiminen myös parhaan elokuvan, ohjauksen, pääosanesittäjän ja leikkauksen ehdokkuuksilla. Lopputuloksen nolot painotukset suorastaan kirkuvat valkokankaalta - ja heittäytyvät lopuksi tuskissaan kieriskelemään yleisön katsoessa avuttomana vierestä miettien, soittaako paikalle ambulanssi vai poliisi.

Vakava pohja jää huteraksi, kun enteellisesti nimetyn Cassandran kostoretkelle saanut ystävä ei palasteluista rakennu uskottavaksi ihmiseksi katsojan mieleen. Asiahan on tärkeä. Näennäisesti Lupaava nuori nainen kertoo naisten kohtaamasta uhasta ja väkivallasta. Siitä usein vielä syytetään naisia itseään jopa viranomaisten taholta. Miksi pukeuduit ja käyttäydyit noin? Mikset ole toisenlainen? On turha kuvitella, että tämä olisi jäänyt aikaan ennen metoota, siihen epämääräiseen eiliseen, jolloin miehet eivät osanneet olla ja naisten alistamista pidettiin maan tapana.

Hyvät aikomukset, kova työ verrattain pienen budjetin korvikkeena sekä tähtinäyttelijät eivät kuitenkaan riitä, kun näytöt osoittavat kunnianhimoisen tekijän ideat heppoisiksi. Lupaava nuori nainen pyrkii kovasti olemaan rohkea elokuva, mutta päätyy vain räväkäksi. Kaikki levitetään katsojan eteen huutomerkkeinä. Käsikirjoituksen ja ohjauksen ratkaisut, sanalliset ja kuvalliset keksinnöt, ovat toinen toistaan riipivämpiä, kuin kynnen raapaisut liitutaululla, johon on kirjoitettu pelkkiä kirosanoja.

Pahinta on, että Oscar-kullalla silattu käsikirjoitus juonteineen ja vuoropuheluineen ei anna tukea mainioille näyttelijöille. Herkkiä, syvällisiä rooleja luonut Carey Mulligan on mahdottoman edessä sanattomassa kohtauksessa, jossa päähenkilö näkee raiskausvideon puhelimestaan. Tai puhaltaessaan henkeä taustatarinalle, jossa paras ystävä on teinivuosinaan joutunut poikajoukon uhriksi. Käsikirjoituksen paperinmaku johtaa yliyrittämiseen.

Fennellin ohjauksen vangiksi joutuu myös ainoa jossain määrin positiivisena nähty mieshahmo, Bo Burnhamin poikaystäväkokelas. Koomikko-ohjaaja Burnham teki fiksun teinikuvauksen EighthGrade (2018), mutta päätyy nyt liioittelemaan sekä roolin ihannevävymäisyyttä että alta paljastuvaa luonteen heikkoutta. WhitStillmanin ohjauksissakin nähty Adam ”The KidDetective” Brody näyttelee alussa osuvasti miellyttävän, kiltin ulkokuoren peittämää lieroa. Jatkon tarjoamat miesesimerkit ovat sitten toinen toistaan karkeampia, tarkoitushakuisia paperinukkeja.

Vaiheita, äkkikäänteitä, väriä ja vimmaa ei puutu. Yhtenäisyyttä ja pitoa vain jää elokuvalta kaipaamaan roiskeisen rappaamisen sijaan. Toimivatkin nokkeluudet pilataan, kun ei luoteta katsojan ymmärrykseen. Panoksia lisätään, kun vähempikin tehoaisi. Sketsimäisiä tilanteita venytetään kiusallisesti yli sen, mitä tarvitaan – varsinkin räikeässä väkivaltakohtauksessa.

Siteeraamalla Räsynukke-klassikon (1955) tuutulaulua Lupaava nuori nainen toivoo kohottuvansa taide-elokuvan puolelle. Löysillä yhteyksillä perusteltu laina on väkinäinen kauneuspilkku. Filmin sävelmät on valittu toivossa, että tapahtumat näyttäytyisivät satiirisessa valossa. Ratkaisu on pelkästään kyyninen.

Tärkeästä aiheesta tehtiin paljon parempi filmi yli neljäkymmentä vuotta sitten: Jörn Donnerin sovitus Märta Tikkasen romaanista Miestä ei voi raiskata (1978).

Hannu Björkbacka