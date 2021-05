Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt täytyy jokaisen terästäytyä, että koronaponnistelut eivät mene hukkaan – Soiten huoli on ymmärrettävä

Vielä alkuviikolla iloittiin Keski-Pohjanmaan hyvästä koronatilanteesta. Kuten silloinkin muistutettiin, asiat voivat muuttua kovin nopeasti.

Euroopan parhaasta tilanteesta herättiin realismiin loppuviikolla, kun alkoi tulla tietoon useita koronaan sairastuneita. Siinä vaiheessa, kun altistuneiden määräksi tiedettiin jo toista sataa, oli tilannekuva kovin toisenlainen kuin muutama päivä aikaisemmin.

Soiten alueella Kokkolassa on useita paikkoja, joissa on voinut altistua koronalle. Uusia todettuja koronatartuntoja oli yhteensä seitsemän tämän pääkirjoituksen kirjoittamishetkellä perjantai-iltana. Lauantaiaamuna määrä saattaa olla suurempi.

Soiten asiantuntijoiden työ on kuin salapoliisityötä parhaimmillaan ja hintana on ihmisten terveys. On saatava selville, keitä sairastunut on tavannut. Altistuneiden testaaminen ja ohjeistaminen on oma työnsä. Koronakaranteenikin voi olla ihmisille iso juttu.

Ylilääkäri Pirjo Dabnell arvioi perjantaina, että tartuntoja nyt havaitusta ketjusta tulee vielä lisää. Soitessa ollaan huolissaan siitä, muistavatko ihmiset edelleen noudattaa suosituksia ja rajoituksia. Etäisyydet, maskisuositus ja kokoontumisrajoitus ovat asioita, joita ei tule unohtaa.

Sekin on totta, että ihminen voi sairastua koronaan vaikka noudattaisi kaikkia ohjeita. Väärään aikaan "väärässä paikassa" saattaa riittää.

Soiten mukaan viime päivien altistustilanteet ja positiiviset tartuntatapaukset osoittavat, että tilanne voi heikentyä äkillisesti, mikäli alueellisia suosituksia ei noudateta. Tämä ei ole syyllistämistä vaan aitoa huolta.

Emme vielä elä normaalia aikaa. Vaikka moni on saanut rokotuksen, useammalta puuttuu ensimmäinenkin rokote. Nyt pitää todellakin terästäytyä, että vuoden ponnistukset koronaturvallisuuden saavuttamiseksi eivät mene hukkaan. Soiten koronatilanne on kaikesta huolimatta kohtuullinen.