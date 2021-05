Pietarsaaren Etelänummen koulu suljettiin keskiviikkona korona-altistuksen vuoksi – kaksi luokka-astetta ensi viikoksi karanteeniin ja etäopetukseen

Pietarsaarelainen Etelänummen koulu suljettiin keskiviikkona puolilta päivin korona-altistuksen takia. Osa koulusta siirtyy saman tien tehdyllä päätöksellä karanteeniin ja etäopetukseen ensi viikon ajaksi.

– Koulun tiloissa on 10.5. eli maanantaina ollut koronapositiivinen henkilö. Tämä tieto tuli vasta äsken, ja asiassa on toimittu nopeasti. Nyt tutkitaan, kuinka moni on altistunut ja kuinka pahasti, koulutoimenjohtaja Juha Paasimäki kertoo tuoreeltaan.

– Koulussa käytetään kuitenkin maskeja, mikä on hyvä asia tässä.

Paasimäen mukaan tietoa on luvassa keskiviikon mittaan lisää.

Etelänummen koulu on 6–9-luokkalaisten suomenkielinen yläkoulu, jota käy noin 330 oppilasta. Koulupäivä keskeytettiin ja kaikki oppilaat määrättiin kotiin.

– Etäopetusta tullaan antamaan 17.–23.5. välisen ajan. Tästä laitamme tarkempaa tietoa Wilma-viestillä vielä tänään, Paasimäki sanoo.

Tämän viikon perjantai ei ole koulupäivä muutenkaan, joten etäopetus alkaa vasta ensi viikon maanantaina.

Myöhemmin iltapäivällä Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto tiedotti, että tietyt luokat asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 12.–23.5.2021 väliseksi ajaksi. Tartunnanjäljitystiimi on suoraan heihin yhteydessä lähipäivinä.

Muille koulussa olleille tartuntariski on viraston mukaan pieni, mutta jos ennen 23.5. esiintyy edes lieviä oireita, kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta, pyydetään ottamaan yhteyttä Malmin puhelinneuvontaan puh. 06 786 1333 koronatestausta varten.

Koulutoimenjohtaja Juha Paasimäki tarkensi myöhemmin, että vain Etelänummen kuudennet ja yhdeksännet luokat ovat karanteenissa ja siirtyvät etäopetukseen. Seitsemännet ja kahdeksannet luokat jatkavat lähiopetuksessa.

//Juttua on päivitetty 12.5. klo 15.09 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tiedotteella.

//Juttua on päivitetty 12.5. klo 16.25 koulutoimenjohtaja Paasimäen tarkennuksella karanteeniin ja etäopetukseen siirtyvistä luokista. Samalla jutun otsikkoa ja tekstiä on muokattu tätä tietoa vastaaviksi.