Soite ilmoitti perjantaina olevansa leviämisvaiheen kynnyksellä, alue lauantaina yhä kiihtymisvaiheessa – Keskipohjanmaa listasi epidemian eri vaiheiden kriteerit: Tällaisia rajoituksia on leviämisvaiheessa olevassa sairaanhoitopiirissä

Kuten Keskipohjanmaa aiemmin (14.5.) uutisoi, Soite on lähellä koronavirusepidemian leviämisvaihetta. Se on vakavin epidemialuokittelun kolmesta tasosta. Kiihtymisvaihe on keskitaso, perustaso puolestaan alin taso.

Soite on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Soite ei ole tiedottanut lauantaina, että alue olisi siirtymässä tai siirtynyt kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. Perjantaina kerrottiin, että ilmaantuvuusluku 85 täyttää leviämisvaiheen kriteerit – muuten leviämisvaiheen kriteerit eivät täyty Soiten alueella.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan näin epidemialuokituksen eri tasoista ja niiden kriteereistä:

Leviämisvaiheessa olevalla alueella tartuntojen seitsemän vuorokauden tapaussumma on vähintään 15 tapausta 100 000 asukasta kohti. Kahden viikon tapaussumma ylittää suuruusluokan 25–50 tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Leviämisvaiheen alueella positiivisten näytteiden osuus on yli kaksi prosenttia. Lisäksi alle puolet tartunnan lähteistä on selvitettävissä. Sairaalahoidon tarve kasvaa, ja uusien tehohoitojaksojen määrän ennustetaan kääntyvän nousuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kiihtymisvaiheessa olevalla alueella 14 vuorokauden tapaussumma ei ylitä tasoa 25 tapausta per 100 000 asukasta. Positiivisten näytteiden osuus on vähintään prosentti kaikista näytteistä. Kiihtymisvaiheen alueella esiintyy joukkoaltistumisia, mutta toisaalta tartunnan lähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä ja tartuntaketjut katkaistavissa.

Perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen. Uudet tapaukset ovat joko satunnaisia yksittäistapauksia tai ne todetaan pääosin karanteenissa jo olevilla.

Leviämisvaiheen alueella rajoitukset ovat luonnollisesti kaikista tiukimpia. Alueelliset linjaukset voivat kuitenkin erota toisistaan sairaanhoitopiireittäin, koska toimenpiteistä päättävät aluekohtaiset tartuntatautiviranomaiset: sairaanhoitopiirit ja kunnat tai kuntayhtymät. Tietysti myös aluehallintovirastoilla on päätösvaltaa esimerkiksi yleisötilaisuuksiin liittyvissä rajoituksissa.

Lienee syytä havainnollistaa, millaista elämä on leviämisvaiheessa olevalla alueella. Esimerkkitapauksena ei toimi paljon esillä ollut HUS vaan Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, joka on leviämisvaiheessa. Kyseisellä alueella yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan kuuteen henkilöön. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset rajoitetaan niin ikään enintään kuuteen henkilöön.

Päijäthämäläiset ravintolat ovat auki rajoitetusti asetuksen mukaisesti. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy kello 19. Ravintolat saavat olla auki tunnin pidempään. Baarien ja pubien anniskelu päättyy kello 18 – ovet menevät kiinni kello 19.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa suositellaan pidettävän keskeytyksissä. Alle 20-vuotiaiden ryhmäliikunta sallitaan ulkona korkeintaan kymmenen hengen ryhmissä.