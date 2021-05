Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lisärokotteet tulevat todella tarpeeseen Keski-Pohjanmaalla

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on nyt Suomessa 2,2 miljoonaa ihmistä. Koko väestön ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on noin 40 prosenttia. Keski-Pohjanmaa saa onneksi lisää koronarokotteita. Suomen vaikein koronatilanne edellyttää sitä, että kaikki mahdolliset keinot lisäsairastumisten torjumiseen käytetään.

Keski-Pohjanmaan alueellinen ilmaantuvuus on noussut nopeasti viimeisen viikon aikana, joten sinne kohdennetaan ensi viikolla rokotteita, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio THL:n tiedotteessa perjantaina.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koronarokotteita on mahdollista kohdentaa toukokuun loppuun asti niille alueille, joissa koronatapausten ilmaantuvuus on edeltävän 14 päivän aikana vähintään 100 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Tämä vaatimus täyttyy Keski-Pohjanmaalla, ja nyt voi todella sanoa, että valitettavasti.

Rokotukset ovat edenneet varsin hyvin jo tähän mennessä Soiten alueella sekä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ulkopuolellakin. Myös kuntakohtaisia eroja on, ja joissakin ensimmäisen rokotteen ovat saaneet varsin nuoret ikäluokat. Soitessa rokotetaan riskiryhmien lisäksi yli 50-vuotiaita. Esimerkiksi Kalajoella rokotusvuorossa ovat tätä huomattavasti nuoremmat.

Suurella lisärokotemäärällä on todella merkitystä, koska se vaikuttaa luonnollisesti rokotustahtiin. Mitä useampi on saanut ensimmäisen rokotteensa, sitä parempi rokotekattavuus on.

Keski-Pohjanmaan koronatilanne on huonontunut dramaattisesti toukokuun aikana. Tämä on ”hyvä” ja luonnollisesti ikävä esimerkki siitä, rokotteiden kohdentamisesta päättäminen on hankalaa, koska tilanteet vaihtuvat hyvin nopeasti. Mitään turvallisia alueita ei yksinkertaisesti ole.

Koronarokotteet tuovat turvallisuuden tunnetta ja oikeata turvaa. Rokotusten edistyminen ei tarkoita sitä, että rokotettu voi alkaa toimia huolettomasti. Edelleen on noudatettava kaikkia ohjeita. Kysymys on vakavasta sairaudesta ja viruksesta, joka leviää herkästi.