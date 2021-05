Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Vaalihuumaa – Kannus tarvitsee nyt päättäjiä, jotka kykenevät näkemään asioita kokonaisvaltaisesti kannuslaisten parasta tavoitellen

Tätä kirjoittaessani on satanut kaksi päivää putkeen. Se alkaa näkyä pelloilla ja jokiuomassa, joka rupeaa olemaan täysi ja tulee matalimmilta kohdilta yli äyräiden.

Olemme mielenkiintoisten aikojen äärellä: kuntavaalit lähestyvät. Ennakkoäänestys alkaa 26.5.2021 ja päätyy 8.6.2021, varsinainen vaalipäivä on 13.6.2021. On hienoa katsoa Kannuksen kuntavaaliehdokaslistoja. Mukana on sekä kokeneita, pitkään kunnallispolitiikassa mukana olleita, että uusia kasvoja. Tämä kertoo mielestäni siitä, että Kannuksessa yhteiset asiat kiinnostavat ja niiden hoitamiseen löytyy halua.

Kannus tarvitsee nyt päättäjiä, jotka kykenevät näkemään asioita kokonaisvaltaisesti kannuslaisten parasta tavoitellen. Mennyt valtuustokausi olisi voinut olla toisenlainen. Liian useasti olemme olleet tiedotusvälineissä ja hallinto-oikeudessa riepoteltavana. Tämä kertoo mielestäni siitä, että asioiden valmistelu on ollut puutteellista. Asioiden käsittely avoimesti ja demokraattisesti kaikki huomioon ottaen olisi ehkä estänyt julkisuusrumban.

Meillä riittää haasteita tulevaisuudessakin. Olemme muuttotappiokunta ja meidän pitäisi saada käännettyä muuttovirta toisinpäin. Siihen ei mielestäni ole mitään poppakonsteja, vaan kuntaan olisi saatava yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja. Tämän kun saamme korjattua, se tuo automaattisesti hyvää ympäristöön verotulojen kasvaessa. Tällöin voimme panostaa entistä enemmän kuntalaisten hyvinvointiin ja palveluihin.

Ympärillämme on myös erilaisia uhkakuvia, joten tarvitsemme rohkeita päättäjiä, jotka ovat valmiita puolustamaan kannuslaisia eri tilanteissa. Esimerkkinä mainittakoon Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Soite on maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoispalveluiden yhteenliittymä, kuntayhtymä. Soitessa käydään parasta aikaa keskusteluja noin 13 milj. euron säästöistä vuosina 2021–2023 ja sen puitteissa on käynnistetty ”Kestävä Soite -ohjelma”. Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu 24.5.2021 päättämään, miten Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan hoitamaan jatkossa ja millaiset palvelut ovat maakuntakeskuksen laitamilla. Näitä palveluita puolustavia kuntapoliitikkoja tarvitaan.

Tulevan valtuuston päätöksillä on kauaskantoiset vaikutukset. Kannuksen Sosialidemokraatit ovat valmiita rakentamaan Kannukselle tulevaisuuslinjan, jonka tavoitteena on turvallinen, hyvinvoiva ja menestyvä elinympäristö. Kannus tarvitsee yhteistä tahtoa ja luottamusta. Kannus tarvitsee inhimillisemmän, tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden. Taloudellisesti vahva Kannus perustuu kestävään talouskasvuun. Tämän saavuttaaksemme tarvitsemme kaupunkiimme yrityksiä ja työpaikkoja. Kannuksen Sosiaalidemokraatit ovat valmiita taistelemaan lähipalvelujen ja laadukkaan opetuksen puolesta. Lisäksi ihmisten on saatava hoivaa ja hoitoa oikea-aikaisesti, lähellä kotiaan.

Nämä ovat asioita ja arvoja, joita Kannuksen Sosialidemokraatti ehdokkaat ovat valmiita ajamaan ja puolustamaan.

Ari Huuki

Kuntavaaliehdokas (sdp.)

Kannus