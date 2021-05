Myös rokotetut ovat saaneet koronatartuntoja Soiten alueella – Infektioylilääkäri Marko Rahkonen suosittaa kangasmaskien vaihtamista kertakäyttöisiin

Koronaviruksen Intian variantti on levinnyt Keski-Pohjanmaan lisäksi myös Kanta-Hämeessä, missä yli 80 ihmistä on saanut tartunnan sairaalaepidemioissa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskinen tiedotti tiistaina, että suurin osa tartunnan saaneista on kertaalleen rokotuksen saaneita. Kaksi rokotusta saaneista, suojautuneista hoitotyön tekijöistäkin noin 11 prosenttia on saanut tartunnan.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen toteaa, että Keski-Pohjanmaalla suurin osa vapun jälkeen koronatartunnan saaneista on ollut nuoria, joita ei ole vielä rokotettu.

– Muutamia tartuntoja meillä on tullut yhden rokoteannoksen läpi. Tilanteet voivat olla erilaisia: jatkuvassa perhealtistuksessa on suurempi riski saada tartunta kuin muualla.

Rahkonen muistuttaa, että parhaimmillaankin rokotteen teho on reilut 90 prosenttia. Rokotetunkin pitää noudattaa ohjeistuksia ja käyttää esimerkiksi suojaimia.

Rokotteella on Rahkosen mukaan tutkitusti suojatehoa myös Intian varianttiin.

– Se suojaa vakavalta taudilta, tehohoidolta ja kuolemalta. Sitä emme tiedä, paljonko se estää tartuntoja.

Kanta-Hämeen hoitohenkilöstön koronatartunnat ovat Rahkosen mukaan huolestuttavia, mutta hän huomauttaa, ettei virus silti ole välttämättä läpäissyt suojaimia.

– Monesti hoitotyöntekijöiden tartunnat tulevat siitä, että suojausten käyttö pettää. Usein suurin riski eivät ole potilashuoneet vaan taukotilat ja kahvihuoneet, missä suojaimia otetaan pois.

Rahkonen kertoo, että Soiten omassa toiminnassa on viime viikolla lisätty ja tarkennettu suojaustoimenpiteitä Intian variantin vuoksi.

Kangasmaskeista on Marko Rahkosen mukaan nyt syytä luopua.

– Kannattaa siirtyä kertakäyttöisiin maskeihin, jotka hävitetään kauppareissun jälkeen.

Varsinaisia FFP-luokan hengityksensuojaimia hän ei kuitenkaan tavallisille kansalaisille suosittele.

– Se on erittäin tiivis maski, enkä itse voisi sellaista hengästymättä käyttää ostosreissulla kauppakassien kanssa. Niiden käyttö on erilaista, ja ammattihenkilöstöäkin pitää kouluttaa siihen.

Rahkonen lisää, että venttiilillä varustetut maskit puhaltavat hengitysilman sellaisenaan ulos eivätkä suojaa muita ihmisiä, jos maskin käyttäjällä on tartunta.

Soiten alueen koronatartunnoista 14 on varmistunut Intian variantiksi. Kaikkia näytteitä ei tutkita variantin varalta.

– Näytteitä on tutkittu ympäri aluetta, ja vaikuttaa siltä, että koko tämä meidän vyyhtimme on Intian varianttia.

Kanta-Hämeessä pohditaan jopa altistuneiden ihmisten perheenjäsenten määräämistä viralliseen karanteeniin. Näin järeisiin toimiin ei Soitessa olla ryhtymässä.

– Karanteeni on pakkokeinona viimeinen keino, johon pitää olla hyvät perusteet. Omaehtoista karanteenia suositamme kyllä herkästi. Ja jos altistuneella on mitään oireita, niin sitten perheenjäsenet asetetaan heti karanteeniin.

Kanta-Hämeessä on menehtynyt kahden viikon sisällä seitsemän COVID-19-potilasta. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin mukaan potilaat ovat olleet iäkkäitä ja pääosin perussairauksista kärsiviä, ja osalla COVID-19 ei ole ollut pääasiallinen kuolemansyy.