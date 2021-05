Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Joustava liikkuminen Pietarsaaressa

Joustava ja turvallinen liikkuminen on erittäin tärkeä viihtyvyystekijä kaupunkilaisille. Siksi siihen on panostettava. Katuverkoston suunnittelussa on myöskin huomioitava turvallisuus ja liikennemelun eliminoiminen asuinalueilla.

Raatihuoneenkadun liikenteen avaaminen kaksisuuntaiseksi on todella tärkeä parannus liikenteen sujuvuuden takia. Nyt kun vihdoinkin olemme saaneet hienon turvallisen ja toimivan tunnelin radanalitusta varten, joka mahdollistaa joustavan liikennöinnin länsi-itäsuunnista, edellyttää myöskin toimenpiteitä Raatihuoneenkadun osalta. Raatihuoneenkadun katusuunnitelma on valmis, joten nyt rakentamaan ,toki niin että rakentamisessa pyritään minimoimaan rakentamisen aiheuttamat haitat kadunvarrella olevien yritysten liiketoiminnalle.

Uuden Fäbodantien suunnittelussa pitää erityisesti liikenteen aiheuttamiin meluhaittojen poistamiseen panostaa, koska tie tulee menemään valmiiden asuinalueiden läpi Länsiväylän jatkeena (Kirjurinti / Oinaansaarentie).

Näitä liikennesumppuja on useilla eri asuinalueilla. Yksi erittäin paha on mm. Vareksentien ja Hakkelintien liikenneongelmat, jotka vielä korostuivat lumisen talven aikana.

Tärkeän Satamatieprojektin yhteydessä tähän ei kiinnitetty suunnittelussa tarpeeksi huomiota. Tämä vaatii nyt korjausta.

Itäisenrengastien-Kolpintien-Pohjanlahdentien risteys on myöskin verenpainetta nostattava sumppu. Risteykseen täytyy teknisen lautakunnan enemmistön jo kolme vuotta sitten tekemän päätöksen mukaisesti rakentaa kiertoliittymä.

Jarmo Ittonen,

Kuntavaaliehdokas (vas.),

Pietarsaari