Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Hyvinvointia edistämään

Elämme taas lupausten aikaa. Kuntavaalit houkuttelevat ehdokkaat lupauksiin ja menneiden päätösten kritiikkiin. Viisas ei kuitenkaan etsi syntipukkeja vaan etsii ratkaisuja ja näkee valoja joka suunnasta.

Sotereformi ennustaa, että kuntien tehtävät pienenevät, ja se pitää paikkansakin jos rahasta puhutaan. Mielestäni kunnat voivat jatkossa keskittyä vielä paremmin ennaltaehkäisevään toimintaan, sellaiseen joka pitkällä tähtäimellä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kulttuurin, urheilun ja opetuksen satsauksien lisäämien ja terveellisten elämäntapojen edistäminen johtavat hyvinvoiviin asukkaisiin jotka eivät tarvitse hoitoa.

On hyvä, jopa välttämätöntä, katsoa eteenpäin ja analysoida mihin yksittäiset päätökset johtavat yhdessä muiden päätösten kanssa. Ennaltaehkäisevä työ on suhteellisen halpaa, ja on myöhäistä tulla paikalle kun tulipalo on sammutettu, vaikka se olikin väärin sammutettu.

Olisiko syytä ottaa harkintaan kunnanosavaltuustot ja muokata niitten toimivalta nykyaikaan?

Anders Nyberg

kuntavaaliehdokas (r.)

Kokkola