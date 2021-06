Lue Elokuva-arvio ja katso videoblogi: Fucking with Nobody yllättää valmiudellaan ja nousee kuluvan vuoden suomielokuvan persoonallisimpaan kärkeen – Kino Keskipohjanmaassa elokuvan ohjaaja Hannaleena Haurun terveiset ja lempielokuvansa esittelee

Fucking with Nobody. Ohjaus Hannaleena Hauru. Käsikirjoitus Hauru ja Lasse Poser. Kuvaus Jan-Niclas Jansson ja Lasse Poser. Pääosissa Hannaleena Hauru, Samuli Kujala, Sara Melleri, Tanja Heinänen, Pietu Wikström. 103 min. K16. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★★★★

Hannu Björkbackan elokuva-arvosteluja ja televisiosarjavinkkejä nyt myös verkko- ja näköislehdessä videoblogina. The Beast Must Die on Dome Karukosken debyytti brittisarjan ohjaajana, ja tästä hän myös virtuaalitervehdyksessään kertoo.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Hannaleena Haurun edellinen elokuva oli riemukas Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017). Jos aktivistitytön ja lätkäpojan romanssi vielä oli leimallisesti ensifilmi, uutuus Fucking with Nobody yllättää valmiudellaan. Se on jo kiertänyt ulkomaisia festivaaleja Yhdysvalloissa, Espanjassa ja Italiassa. 2020 valmistunut teos tulee nyt meillä teatteri-ensi-iltaan. FWN nousee heti kuluvan vuoden suomielokuvan persoonallisimpaan kärkeen.

Epätavallisin keinoin kerrotussa tarinassa aiheina ovat elokuvanteko, toden ja keksityn suhde, yksityinen ja julkinen elämä, tosirakkauden ja sometykkäämisen erot. Siis tytöt, pojat ja tykkäystalous! Paitsi että Hauru ja käsikirjoittajatoveri Lasse Poser vielä hiukan sekoittavat pakkaa. Hannaleena Hauru esittää itse fiktion ohjaajaa. ”Hannan” nuoremman ”poikaystävän” Eken (Samuli Kujala) ”oikea” kumppani on muunsukupuolinen Ara (Pietu Wikström).

Kerrataanpa vielä. Hanna postaa vitsillä yhteiskuvan itsestään ja Ekestä Instagramiin. Seuraajat kuvittelevat, että ohjaaja on alkanut seurustella näyttelijä Eken kanssa. Tykkäyksiä kertyy ensin satoja, sitten tuhansia. Pila on niin herkullinen, että Hanna päättää jatkaa keksityn romanssin rakentamista elokuvaan. Miesohjaaja on juuri syrjäyttänyt hänet Vampira-tuotannossa. Jotain tekemistä täytyy keksiä.

Fucking with Nobodyn monikerroksisuus tulee todellisten ja fiktiivisten ihmisten rajapinnoista. Tai siis kuvitteellisista tosihahmoista ja Hannan elokuvan sisälle keksityistä. Roolit sekoittuvat, eikä mustasukkaisuudelta vältytä. Käsikirjoittaja Lasse Poser näyttelee Hannan puolisoa. Vai onko hän sittenkin vain ystävä ja työtoveri? Fiktiivisessä filmissä tarinan sisällä ”Lasse” kuitenkin esittää Hannan ex-miestä. Naiskollegat alkavat syyttää Hannan elokuvaa miesvaltaisuudesta. Onko Hanna pettämässä feminismin?

Elokuva elokuvanteosta ei ole uusi juttu. Siinä voidaan onnistua, kuten Amerikkalaisessa yössä, Ranskalaisen luutnantin naisessa tai Irma Vepissä. Mutta yleensä filmit filmeistä ovat kuin laulut laulun kirjoittamisesta. Kuka koskaan on jaksanut kuunnella loppuun Procol Harumin sävelmän Typewriter Torment? Omaa ammattia narsistisesti peilatessa yleisö helposti unohtuu.

Näin ei käy Fucking with Nobodyssa. Ehkä nimen olisikin pitänyt päättyä Everybodyyn? Sillä kaikkien päät ja ajatukset Hannaleena Hauru näyttää haluavan filmillään sekoittaa. Roolipeliä käydään ja leikitään merkityksillä, mutta yllättäen etäännytetyistä hahmoista alkaa välittää. Verta nekin tuntuvat vuotavan, ainakin vertauskuvallisesti.

Lähin kotimainen, mikä FWN:stä tulee mieleen, on Aleksi Salmenperän Tyhjiö (2018). Sukulaisuudesta huolimatta kumpikin on omanlaisensa, tyylissään vahva saavutus. Tekotaiteelta kuulostavan kehyksen Hauru saa toimimaan kevyesti ja leikkisästi. Ilmaisu on vapaa kuin tuulenhenki. Toisteisetkin tilanteet ja irrallisilta vaikuttavat kuvapoikkeamat hahmojen yksityisiin maailmoihin tuntuvat kokonaisen jatkumon osilta. Keston myötä arkiset kuvat yltävät paikoitellen häikäisevään elokuvallisuuteen, kuvan runouteen, vaikka katsoja alussa olisikin epäillyt filmin kantavaa ideaa liian erikoislaatuiseksi ja sen ihmisiä ohuiksi tyypeiksi.

Jotkin ideat jäävät ärsytyskynnyksen koetteluksi ja vauhtikin loppuu ennen haperoksi jäävää päätöstä. Silti Hannaleena Haurun rohkeille valinnoille ja kyvylle pitää pallojaan ilmassa, on nostettava hattua. ”Hannan” vastanäyttelijä Eken roolissa, Samuli Kujala, on eläväinen löytö kameran eteen. Fucking with Nobody on hurmaavan varmaa Haurua.