Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvointi koulussa huolettaa

En ole se henkilö, joka kirjoittaa yleviä kirjoituksia ja arvosteluja. En ole myöskään se henkilö, joka hyväksyy valmistelua ilman järkeviä perusteluita ja vertailulaskelmia. Analysoin, kyselen ja kyseenalaistan. Olen se, joka seisoo sanojeni takana, teen sen minkä lupaan. Uskallan tehdä muutosehdotuksia ja perustelen hyvin kantaani. Oikeudenmukaisuus tasapuolisuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys ovat minulle tärkeitä asioita.

Olen huolissani henkilöstön, lasten ja nuorten hyvinvoinnista koulussa. Minkälainen heidän arkensa on nyt kun arki on haastavampaa kuin aikaisemmin? Miten voimme tukea heitä, kun tukea tarvitaan? Miten voimme tukea perheitä, kun sitä tarvitaan? Vanhemmat ovat vastuussa lasten kasvatuksesta, koulu antaa tukea, ei päinvastoin. Olen se henkilö, joka on ollut yhteydessä koulun rehtoriin, kun vanhemmilta tuli tietoa siitä, että lapsia kiusataan koulussa. Halusin keskustella rehtorin kanssa, miten voimme yhdessä luoda lapsille turvallisen kouluympäristön ja saada kiusaaminen loppumaan. Halusin auttaa, katson että yksityishenkilönä poliitikkona ja vastuullisena aikuisena minulla on velvollisuus ilmoittaa rehtorille epäkohdista, joita koulussa on, tässä tapauksessa kiusaaminen. Koulun rehtori on ensisijaisesti vastuussa koulun turvallisuudesta ja turvallisesta kouluympäristöstä. Miten siinä kävi? Mitään toimenpiteitä ei tuntunut tapahtuvan koululla, mutta minä sain kutsun puhutteluun, jossa väitettiin, että kiusaan rehtoria soittamalla hänen työpuhelimeensa, työaikana. Puutuin tällaisiin itsestään selviin asioihin, jotka tulisi olla koulun rehtorin ykkösasia, yhdessä opettajien ja vanhempien kanssa.

Arvostan päätöksenteon selkeyttä, avoimuutta ja vastuunkantoa. Haluan että virkamiehet ja poliitikot ovat vastuullisia vastuunkantajia. Arvostan sitä, että esimiestehtävissä olevat arvostavat työntekijöitään, ja he auttavat henkilöstöä menestymään tehtävässään, antaa vastuuta ja ennen kaikkea luottaa henkilöstöön. Hyvä esimies puuttuu työyhteisön epäkohtiin, ja takaa henkilöstölle turvallisen työympäristön työskennellä. Hän kantaa vastuun paitsi omista virheistä, myös mahdollisesta huonosta tuloksesta. Jos esimies ei kanna vastuuta hän ei voi odottaa sitä alaisiltaan. Jokaisen työyhteisön jäsenen tulisi osata johtaa itseään. Siinä opitaan, miten onnistutaan, miten haasteista selvitään, saadaan rohkeutta ja voimia suunnitella tulevaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhdessä tekemällä kaupunkilaisten puolesta.

Marlén Timonen

kuntavaaliehdokas (r.)