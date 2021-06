Kommentti: Bidenin ja Putinin kohtaaminen kiinnostaa, mutta ei luo uskoa tulevaan

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin vierailu Eurooppaan on kiinnostanut päiviä. Aiheina ovat olleet erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet Kiinan ja Venäjän kanssa. Biden on osallistunut

Matkan seuratuin päivä on kuitenkin tänään, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin ja yhdysvaltalainen virkaveljensä tapaavat Sveitsissä. Kyseessä on johtajien ensimmäinen kohtaaminen sen jälkeen, kun Biden valittiin presidentiksi. Biden ja Putin ovat tavanneet kymmenen vuotta sitten Moskovassa.

Neuvotteluihin Genevessä ei kohdistu suuria odotuksia. Niin viileät maiden välit ovat tällä hetkellä. Neljän tunnin tapaaminen alkaa keskiviikkona iltapäivällä. Biden lähtee paluumatkalle Yhdysvaltoihin tänä iltana. Ennen Putinin tapaamista Biden on osallistunut osallistunut muun muassa huippukokouksiin G7-maiden, Naton jäsenmaiden sekä Euroopan unionin kanssa.

Suomessakin huipputapaaminen olisi toivotettu tervetulleeksi, mutta valinta kohdistui Sveitsiin. Yhdysvaltain ja Venäjän edellinen presidenttitason tapaaminen järjestettiin puolestaan vuonna 2018 Helsingissä.