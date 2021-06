Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lemmikin etu pitää muistaa erilaisissa elämäntilanteissa

Ihmiset ottavat lemmikkejä sekä harkitusti että hetken mielijohteesta. Oli kysymys kissasta tai koirasta, tuo uusi perheenjäsen tullessaan 10–20 vuoden yhteisen taipaleen. Siinä ajassa ehtivät perheen lapset kasvaa aikuisiksi, asuinpaikka vaihtua, elämäntilanne muuttua joskus jopa avioeron vuoksi.

Ihan kaikkeen ei elämässä voi varautua, mutta hyvä on nähdä meneillään olevaa vuotta pidemmälle myös silloin, kun lemmikkieläintä ollaan hankkimassa. Olosuhteet vaikuttavat paljon eläimen pitämiseen.

Kuluttajaoikeuden asiantuntija ja kouluttaja Tuula Sario sanoo STT:lle, että lemmikkiriidat ovat yleistyneet. Koirien asema on aikojen kuluessa muuttunut ja on tietysti ihan normaalia, että lemmikki on rakas perheenjäsen. Eihän lemmikin pitämisessä oikein mitään järkeä muuten olisikaan.

Sario muistuttaa omistusoikeuden ratkaisevan se, kuka on ostanut ja maksanut koiran. Nimi kauppakirjassa ei välttämättä ole sama, joka koiran kanssa on enemmän ollut. Voi vain toivoa, että avioerossa eivät asiat ratkeaisi riidan tai juridiikan kautta eläintenkään kohtalosta päätettäessä.