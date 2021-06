Soiten alueella ei uusia tartuntoja – Keski-Pohjanmaalla käyttöön palvelu, joka sujuvoittaa maahantuloa korona-aikana

Soiten alueella ei todettu viime viikolla uusia koronatartuntoja. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas. Edellinen koronatartunta todettiin 8.6.2021. Tartuntoja on todettu siis yksi viimeisen 14 vuorokauden aikana. Taudin ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on 1,3. Keski-Pohjanmaa on tällä hetkellä epidemian perustasolla.

Soite tiedottaa, että maanantaina Keski-Pohjanmaalla otetaan käyttöön Finentry.fi -palvelu. Finentry on netin kautta käytettävä palvelu, joka helpottaa ulkomailta Suomeen tuloon liittyviä koronatoimenpiteitä. Palvelussa maahan tulija voi muun muassa varata ajan Suomessa tehtävään koronatestiin ja saada neuvoja omaehtoiseen karanteeniin liittyen.

Maksutonta palvelua voi käyttää matkapuhelimella ja tietokoneen selaimella. Palvelu on aluksi saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vaiheittain sitä laajennetaan toimimaan myös muilla kielillä. Se on suunnattu eri syistä maahan tuleville, kuten maahan palaaville suomalaisille ja maahan työskentelemään saapuville.