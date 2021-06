TV-viikon valinta: Japanista häikäisevä ja tyylikäs anime

★★★★★

Your Name.

Ohjaus Makoto Shinkai, 2016.

Yle Teema ke 30.6. klo 22.15/Areena

Minun nimi on nimessun, lauloi Dave Isokynä ensilevyllään. Italialaiselokuva kehotti, että Call Me by Your Name. Ja jo Nummisuutareissa Esko haaveili "minä tulen sinuksi ja sinä minuksi, sanalla sanoen Esko on Kreeta ja Kreeta on Esko".

Nimistä ja henkilöllisyyksistä seuraa romanttista ja syvällistä sekoilua japanilaisanimaatiossakin. Teinityttö Mitsuha ja nuorimies Taki vaihtavat kehoja. (Älä kysy!) Toiseuteen sukeltaminen herättää nuorissa maailmoja syleileviä kohtalonkysymyksiä. Amerikoissa piirretystä puuhataan näyteltyä versiota.