Mittumaaria eli keskikesän juhla on täynnä taikaa ja mystiikkaa.

Rikkauksien perään ketkä ovatkaan, valvokoon ja odotelkoon, että sananjalka kukkii.

Vanha kansa, joka kaiken tietää, osaa kertoa tarinan siitä, että juhannusyönä sananjalka eli saniainen kukkii ja kypsyttää siemenen. Se, ken tuon siemenen haltuunsa saa, näkee mihin kaikkialle on aarteita kätketty.

Vanhastaan paljon tähän juhannuksen aikaan on satsattu taikoja erityisesti lemmenliekin leimahduksen toivossa.

Mikäs ettei? Rakastua, olla rakastunut ja tulla rakastetuksi on toive, jonka soisi toteutuvaksi ihan jokaiselle.

Mitäpä tuo haittaa, vaikka juhannuksen kunniaksi vähän irrottelee.

Niinpä teen juhannusyön taian. Teen sellaisen taian, jonka voi tehdä keskikesän aikaan milloin vain. Se on yhtä toimiva ja siihen uskoo se, joka uskoo, näkee kuka mitä näkee.

Kerään sen seitsemän sorttia kukkasia, niistä jokaisen taittelen nukkumaan mennessä tyynynpieluksen alle.

Ylitän kukkasten keruureissulla kolme veräjää ja neljä aitaa. Kuljen risteävien teitten yli ja kurkistan kaivoon. Oikein syvään kun kaivon salaisuuteen kurkistaa, sieltäpä takaisin katsoo Näkki. Sitä en tohdi tällä reissulla silmästä silmään nähdä, joten pieni kurkistus kaivon syvyyteen piisaa.

Kaivosta kauhaisen kolpakollisen vettä, jolla pesen silmät, Sanaakaan en puhu taian keruureissulla kenellekään mitään.

Kävelen viimeisen tienpätkän takaperin.

Kerään kimppuuni uhkean syreenin kukan ja kaveriksi mukaan mahtuu pienen eksyneen oloisen niittyorvokin, taitan toveriksi topakan tanakan voikukan, sen viereen asettelen sievistelevän harakankellon, mukaan otan vitsailevan vallattoman koiranputken sekä herkän hentoisen maahumalan, taitellaan vielä ryhtiä tuomaan kipakan kirpeän niittyleinikin.

Tyynyni alle asettelen kukkaset ja käyn nukkumaan.

Yöttömän yön jälkeen herään ja havahdun unesta. Näinkö rakkauden?

Totta kai minä näen sen.

Iki- ihana rakkaus on kömpinyt kuorsata tursottamaan syliini.

Se on komea, sillä on tuiman tuikeat vihreät silmät, se on charmantin harmaa.

Sen kuorsaus ja kehräys on hankala erottaa toisistaan.

Tietenkin kyseessä on maailman komein sulhaspoika: Tolstoi-kissa.

Juhannusyön taika toimi. Sylissäni pidän ihanaa rakkautta.

Sellaista se on arjen magia:

Rakkaus piilottelee lähempänä kuin arvata saattaa tai tohtii edes uskoa.