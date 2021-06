Päivi Savelan kolumni: Onko kotikaupunkisi lasten kaupunki?

Tällä viikolla julkaistavassa puheenaihe-jutussa selvitän, onko kotikaupunkini Ylivieska lapsiystävällinen kaupunki. Haluan tietää, minkälaisia palveluita Ylivieskan kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille ja ollaanko niihin lapsiperheissä tyytyväisiä.

Idean juttuun sain Liikennepuistosta, joka on suosittu lapsiperheiden ajanviettopaikka Ylivieskassa. Siellä lapset voivat opetella liikennekäyttäytymistä. Liikennepuisto sijaitsee hyvällä paikalla Ylivieskan keskustassa, ja vieressä on minigolf-rata, jäätelökioski ja grilli.

Asun lähellä Liikennepuistoa, joka on viikolla auki iltaseitsemään saakka. On ollut mukava huomata, että puistolla on paljon käyttäjiä aamusta iltaan.

Mietin jopa, onko Liikennepuisto lapsiperheiden mielestä mukavin paikka Ylivieskassa. Kaikilla paikkakunnilla vastaavaa ei ole.

Lapsen näkökulma ja lasten asiat eivät useinkaan ole keskiössä uutistyössä. Niiden merkitystä täytyy aina välillä muistuttaa itselle, ettei katsoisi asioita vain aikuisen tasolta.

Lapsiluku ja lapsirikkaus on asia, joka vaikuttaa yhteiskunnassa moneen muuhun asiaan. Ylivieskassa on ollut onni ja haaste siinä, että lasten määrä kaupungissa on kasvanut vaikka syntyvyys yleisesti on vähentynyt.

Tämän näkee Ylivieskassa vaikkapa lähtemällä kävelylle tai pyöräilemään. Vastaan tulee paljon enemmän perheitä tai vanhempia lasten kanssa pyöräillen tai lastenvaunujen kanssa kuin aikaisemmin. Lapsia on pyöräletkassa useita.

En halua sulkea silmiä ongelmilta ja epäkohdilta. Tärkeää on kuitenkin kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat hyvin ja iloita niistä.

Mitä mieltä olet, otetaanko lapset tarpeeksi huomioon kaupunkisuunnittelussa? Onko kotikaupunkisi lasten kaupunki? Kerro, mikä on mielestäsi hyvin ja mikä huonosti, jos arvioit kotikaupunkiasi pienten lasten näkökulmasta.

Jos haluat kertoa mielipiteesi lapsia koskevista palveluista ja osallistua jutun tekoon, minulle voi lähettää sähköpostia.