Vihreät ja perussuomalaiset samassa vaaliliitossa Pietarsaaressa – vihreiden edustaja Anni Teerikangas: "Teimme sixpackin"



Pietarsaareen on perustettu Pro Pietarsaaren, perussuomalaisten ja vihreiden välinen vaaliliitto, jonka tarkoituksena on parantaa niiden asemaa kuntavaalien jälkeisessä luottamuspaikkajaossa. Kolmikosta jokainen sai kaksi ehdokasta läpi, joten niillä on yhteensä kuusi valtuustopaikkaa.