Pietarin-matkalaisilla todettu jo liki 100 tartuntaa – pääministerikin huolestui tilanteesta

Helsinki

Pietarista palanneiden suomalaisten koronatartuntojen määrät kasvavat ja todennäköisesti lisääntyvät entisestään. Näin arvioi torstaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemalla otetuista näytteistä oli todettu yhteensä 86 koronatartuntaa, kertoivat Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote tiedotteessaan torstaina.

Tiistaista alkaen Vaalimaalla otetuissa testeissä on todettu 72 ja Nuijamaan rajanylityspisteellä 14 positiivista näytettä henkilöiltä eri puolilta Suomea. Vaalimaalla positiivisen koronanäytteen antaneista suurin osa on nuoria miehiä, jotka ovat pääkaupunkiseudun ohella kotoisin Pori–Tampere–Mikkeli-akselin eteläpuolelta.

THL:n mukaan ulkomailla saatujen tartuntojen osuus uusista tartunnoista on kasvanut. Viime viikolla kolmasosa tartunnoista oli saatu ulkomailla, kun edellisviikolla se oli noin joka viides.

Jalkapalloturistit vilkastuttivat liikennettä

Rajaliikenne Venäjältä Suomeen oli vilkasta jalkapallon EM-kisaturistien palatessa kotiin tiistaina ja keskiviikkona. Vilkkain rajanylityspäivä oli tiistaina, jolloin Nuijamaalta ja Vaalimaalta rajan ylitti Suomeen yhteensä noin 3 700 matkaajaa.

Tiistai-iltana Vaalimaan rajanylityspaikka myös ruuhkautui, kun koronatestauskapasiteettia ei ollut rajalla tarpeeksi. Ilman rajalla suoritettavaa terveystarkastusta tai testausta jäi noin 800 rajanylittäjää.

THL kehottaa erityisesti kaikkia Neva Toursin bussimatkoilla Pietarista palanneita hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin päästä Suomeen saapumisesta. Lisäksi matkalaisten tulisi välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin.

Korona-altistusuhka koskee yhteensä viidentoista linja-auton matkustajaa, tiedotti THL torstaina. Kaikki bussit lähtivät Pietarista kohti Suomea tiistaina puoliltapäivin. Linja-autot suuntasivat eri puolille Suomea.

Koronatestiin tulisi hakeutua, vaikka oireita ei olisikaan. Lisäksi matkalaisten tulisi välttää juhannusjuhlia, elleivät he ole saaneet paluun jälkeistä negatiivista koronatestitulosta, painottaa THL.

Lopullisesti tartuntojen määrä selviää toisen testin jälkeen

THL:n mukaan Venäjältä tulleiden jalkapallon EM-kisaturistien tartuntatilanne selkiytyy seuraavien päivien aikana.

– Tässä vaiheessa monen EM-kisoista palanneen henkilön kohdalla toisen testin tekeminen ei ole vielä toteutunut, joten kokonaiskuvaa tästä ei ole vielä saatavissa. Se pikku hiljaa rakentuu seuraavien päivien aikana, ylilääkäri Otto Helve THL:stä kertoi torstaina viikoittaisessa tilannekatsauksessa.

Myös Kymsoten mukaan on huomioitava, että matkalla mahdollisesti saatu koronatartunta ei välttämättä näy vielä rajaa ylittäessä.

Toinen koronatesti on tehtävä Suomeen tultaessa kolmen päivän jälkeen rajanylityksestä. Ennen toisen testin tuloksen saamista rajanylittäjiä on ohjeistettu omaehtoiseen karanteeniin.

Kymsoten ja Eksoten tiedossa on jo nyt tapauksia, joissa kisamatkalta palannut ei ole noudattanut karanteeniohjeistusta.

– Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa tiedotteessa.

Mäntymaan mukaan vastuullinen toiminta on erityisen tärkeää nyt, kun moni olisi muuten kokoontumassa yhteen juhannuksen vuoksi.

Pääministerikin huolissaan tautitapauksista

Myös pääministeri Sanna Marin (sd.) on huolissaan itärajan ylittäneiden turistien mukana tulleista tautitapauksista.

– On tärkeää, että joka ikinen ihminen, joka sieltä tulee, menee testiin, ja sitä kautta sitten saadaan mahdolliset tautitapaukset kiinni, eikä tauti pääse leviämään, Marin sanoi.

Marin kommentoi asiaa Brysselissä saapuessaan EU-huippukokoukseen, jossa keskusteltiin muun muassa EU-maiden yhteistyöstä koronapandemian hoidossa.

Marinin mukaan testauskapasiteettia ei pidä vielä ajaa alas, vaikka rokotukset ovat edenneet. Testausta ja virusmuunnosten tunnistamista tarvitaan Marinin mukaan jatkossakin.