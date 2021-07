Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Cannes-Kuosmanen vahvisti asemansa

Jo Dylan lauloi How many times kokkolalaisen on hankittava kannuksia maailmalta, jotta suomalaiset uskovat menestyjäksi? Hymyilevää miestä tehtäessäkin kuului epäileviä ääniä. Cannesiin? Ei kai sinne? Ai, pääsi vai? Ei ainakaan kilpasarjaan! Meni kahteen heti kerralla? No, ei se mitään voita. Ai, voitti vai?

Cannesin pääsarjaan valikoituminen on sama kuin Suomen pääsy EM-jalkapallokisan lopputurnaukseen. Näille kentille kaivataankin lisää hymyileviä miehiä (ja naisia). Kuosmasen töissä on ihmisläheisyyttä, humanismia. Iso käsi sille.

Juho Kuosmanen on heinäkuussa festivaaleilla jo neljättä kertaa filmeillään. Kolme kertaa Cannesista on tullut palkinto. Mutta eipä jinksata menestystä liian suurilla toiveilla. Kultaisesta palmusta kilpailemaan pääsy on voitto sinänsä.

Päätän lähetyksen täältä torilta: Oi Suomi on!