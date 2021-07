Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Naisten vuoro Kokkolassa

Eikä yhtään liian aikaisin. Kun kalenterissa on vuosi 2021, naisten nousu poliittisille johtopaikoille ei pitäisi olla uutinen. Johtaahan tasavaltaakin hallitus, jonka viidestä puolueesta jokaisella on nainen puheenjohtajana.

Keski-Pohjanmaan maakuntakeskuksessa Kokkolassa naisten nousu korkeimmille luottamuspaikoille kuitenkin on uutinen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajuudet eivät ole ikinä olleet yhtä aikaa naisten hallussa. Kun kaupunkia vielä johtaa Stina Mattila, naisten vuoro on vihdoinkin antaa kasvot niin korkeimmalle virkamiesjohdolle kuin ylimmille luottamuspaikoille.

Kesäkuun kuntavaalien jäljiltä Kokkolan poliittisia asetelmia muutti eniten – ja odotetusti – perussuomalaisten roima kannatuskasvu, joka kulminoitui kansanedustaja Mauri Peltokankaan huimaan äänisaaliiseen (1 082). Perussuomalaiset yli tuplasivat sekä ääniosuutensa että valtuutettujen määränsä. Keskusta puolestaan onnistui patoamaan näköpiirissä olleen jättitappion siedettäviin lukemiin. Kokkolassa se tarkoitti pysymistä suurimpana puolueena.

Puolueiden väliset neuvottelut keskeisten poliittisten johtopaikkojen jaosta sujuivat lopulta ehkä yllättävänkin kivuttomasti. Alkavalla valtuustokaudella kaupunginhallituksen puheenjohtaja on edelleen keskustalainen ja valtuuston johdossa jatkaa sosiaalidemokraatti.

Puolueet päättävät omista edustajistaan vasta muutaman viikon kuluttua, mutta hyvin mahdolliselta tai paremminkin todennäköiseltä näyttää, että Tiina Isotalus jatkaa valtuuston puheenjohtajana. Keskustasta eniten ääniä kerännyt Sari Innanen on puolestaan ykkösehdokas kaupunginhallituksen johtoon. Keskipohjanmaalle molemmat naiset ilmoittivat olevansa käytettävissä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Omanlaisensa kuriositeetti, että huolimatta naisten todennäköisestä noususta korkeimmille luottamuspaikoille Kokkolan kaupunginvaltuuston kokoonpanossa miehillä on selvä enemmistö. Vain hieman yli kolmannes (15) 43 valtuutetusta on naisia.

Päivänselvää on, että kaupunginhallituksen puheenjohtajuus menee vaihtoon. Keskustalaisen Reino Herlevin kausi piti sisällään monenlaisia pienempiä ja isompia kohuja. Vakavin näistä oli parin vuoden takainen rattijuopumus. Herlevi toki uusi valtuustopaikkansa, mutta menetti puolet edellisvaalien äänisaaliistaan (2017 363 ääntä ja nyt 184).

Jos ja kun Sari Innanen kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valitaan, Soiten valtuuston puheenjohtajuus vaihtuu. Innanen toteaa itsekin, että kahden vaativan luottamustehtävän hoitaminen olisi vaikeaa. Sitä voi pitää lähes mahdottomana. Niin paljon työtä ja aikaa kaupunginhallituksen puheenjohtajuus vaatii.

Vaikka Kokkolassa ollaan tekemässä historiaa, itse politiikan sisältö on tietysti se tärkein asia. Valtio pumppasi Kokkolankin talouteen runsaasti koronatukia, mutta ne olivat kertaluonteisia eriä. Uudella valtuustolla on edessään monia tiukkoja päätöksiä, joista valtaosa palautuu talouteen ja verotukseen. Päätös hybridiareenan rakentamisesta on yksi konkreettinen asia, mutta lopultakin vain yksi.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.