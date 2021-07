Soiten alueella todettu yksi uusi koronatartunta – tartuntaan ei liity muita altistuneita

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronatartunta tänään perjantaina. Soite tiedottaa, että tartunta on peräisin Soiten alueen ulkopuolelta. Mahdolliset altistumisen on kartoitettu, ja tartuntaan ei liity muita altistuneita.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas. Ennen nyt ilmennyttä tartuntaa edellinen tartunta raportoitiin alueella 8. kesäkuuta.

Soite muistuttaa, että kaikkien on hyvä noudattaa hygieniasuosituksia kuten kahden metrin turvavälejä sekä hakeutua herkästi testattavaksi, mikäli oireita ilmenee. Myös koronarokotteen jo saaneiden henkilöiden tulee hakeutua testattavaksi, mikäli oireita ilmenee.

//Juttua päivtetty 15.27: Lisätty tieto, että tartuntaan ei liity altistumisia.