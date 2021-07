Jalkapalloblogi: Miehinen liittoutuminen todellakin elää vahvana jalkapallossa – onko se huono juttu?

Kollega Laura Airola tarttui Keskipohjanmaan kolumnissaan tärkeään ja kiinnostavaan asiaan: jalkapallo tosiaan yhä on kulttuurisesti varsin miehinen asia, kuningaslaji.

Kuten hiljattain tulin itsekin viitanneeksi, niin valtaosa maailman suurimman urheilulajin saamasta huomiosta ja rahavirroista keskittyy aikuisten miesten edustusjalkapalloiluun. Harrastajamäärätkin ovat junioreissa useimmiten kallistuneet poikien enemmistön suuntaan, mutta ero on etenkin Länsi-Euroopassa pienentynyt merkittävästi. Yhdysvalloissa futis on paikoin jopa suositumpaa tyttöjen parissa.

Aikuisten miesten keskuudessa on jalkapallo perinteisesti ja alunperinkin tavannut tarjota mahdollisuuden miehiseen liittoutumiseen: heimoudutaan kannattamaan jotain joukkuetta ja kokoonnutaan vaihtamaan ainakin omasta mielestä asiantuntevia mielipiteitä lajista, joka on miesten joukkueiden välistä ikuista kamppailua. Ollaan olemassa tavalla, johon teollinen saati jälkiteollinen yhteiskunta ei juuri mahdollisuuksia tarjoa.

Filosofi Friedrich Nietzsche väittää pääteoksessaan Näin puhui Zarathustra, että aito mies tahtoo elämältään leikkiä ja vaaraa. Kollega on otsikoinut viittaamani kolumnin "Jalkapallo – aikuisten leikki jota haluaisin ymmärtää". Hän kirjoittaa (ja komppaan auliisti), että "...kaikki hyvä saa alkunsa leikistä myös aikuisten maailmassa. Mutta missä tytöt leikkivät, kun niistä tulee aikuisia?"

Oma vastaukseni kysymykseen on etenkin mediatodellisuuden näkökulmasta tarkastellen yksinkertainen: kotona.

Maassamme on jopa kaksinumeroinen määrä valtaosin naisten tekemiä ja naisten kuluttamia sisustus-, koti-, mökki- ja vastaavia ihmisen omaan kotiin keskittyviä lifestyle-aikakauslehtiä, joiden maailmasta koen olevani ainakin yhtä etäällä kuin kollega kuvauksensa mukaan siitä jalkapallon miehisestä todellisuudesta. Kaupallisia jalkapallolehtiä ei Suomessa ole ensimmäistäkään.

Kyse ei ole siitä, että kotilehtien, alan tv-ohjelmien ja ylipäätään ja kyseisen kulttuurin - joksi sitä voinee kutsua siinä kuin puhumme jalkapallokulttuurista - aktiivisesti syrjisi meidät miehet pois piiristään. Eikä niin tee miehinen jalkapallokulttuurikaan naisille. Sen sijaan molemmat jotenkin omalla painollaan ja lapsuudestamme kummuten vihjaavat, että joku nyt vain on naisten oma juttu ja joku miesten.

Merkittävä osa miehistä ei heimoudu jalkapallon tai minkään muun urheilulajin ympärille leikkimään eivätkä läheskään kaikki naiset leiki kotona kotia sillä tavalla, kuin alan ympärillä pyörivästä isosta bisneksestä voisi päätellä.

Silti wing-back ja Kiurujen yö ovat asioita, joista yleensä vain toisen sukupuolen edustajat osaavat selittää, mistä on kyse. Samalla alkaa tässä tekstissä harjoittamani pohdinta maalata kuvaa melko, krhm, kivikautisesta todellisuudesta: naiset puuhailevat ja tuunailevat kotiluolassa ja miehet touhuavat porukoissaan näennäisen järjettömän pallokamppailun ympärillä.

Nojatuolisosiologia ja pieni pilke silmäkulmassa amatööripohjalta roiskittu kulttuuriantropologia on mukavaa, mutta kierretäänkö tässä suurta kysymystä? Siis sitä, joka otsikossa seisoo?

Mikäli jalkapallokulttuuri kuningaslajiasenteineen todella tarjoaa miehille jotain nykyajasta muuten puuttuvaa, niin voisiko kyseessä olla ensisijaisesti hyvä juttu? Toisaalta jos kotiin ja sisustamiseen heittäytyminen antaa naisille mahdollisuuden toteuttaa muuten epäilyttävän vanhanaikaisia asenteita ja taipumuksia, niin onko se miehiltä pois?

Mitä itse kukin kysymyksiin vastaakaan, niin kannattaa pitää mielessä, että miesten pelaama ja ensisijaisesti miehille suunnattu huippujalkapallo on vähintään yhtä kaupallista touhua kuin se naisten tekemien sisustuslehtien ja -ohjelmienkin todellisuus. Huippujalkapallosarjoista Suomessa ja koko maailmassa suosituinta eli Englannin Valioliigaa katsoakseen on maksettava kolmekymppiä kuukaudessa ja koko ala on kaupallisen viestinnän paneroima.

Mikäli ajattelemme tässä kuvaamieni juttujen kumpuavan ammoisista sukupuoliroolimalleista, niin niiden vahvistaminen taitaa olla valtava bisnes. Jo siksikin on sitä miehistä jalkapallomaailmaa paikallaan kyseenalaistaa.

---

Blogi on henkilökohtainenkin ilmaisumuoto, joten teen paljastuksen. Tykkään selailla ja lukeakin niitä sisustuslehtiä, vaikka sivuilta kuuhun saakka huutaakin, etten miehenä kuulu kohderyhmään. Tykkään myös Birger Kaipiaisen tapeteista.