Kino-Keskipohjanmaan kesävieraina lauluntekijä Arppa sekä ohjaaja Taavi Vartia – Elokuva-arvostelussa puhtoinen, hyvänmielen seikkailu Pertsa ja Kilu

Kino-Keskipohjanmaa on kesäisissä ja nuorekkaissa tunnelmissa. Videoblogissa näköis- ja digilehdessä teemana nuorten sarjat ja elokuvat. Netflixin ruotsalaisesta Young Royalsista on povattu uutta Skamia. Taavi Vartia on tarttunut toista kertaa tuttuun aiheeseen ja tehnyt Pertsan ja Kilun nyt teatterielokuvaksi. Ensi-ilta oli keskiviikkona ja ainakin Kokkolan-avauksessa kohdeyleisö löysi paikalle.

Pertsa ja Kilu. Ohjaus ja käsikirjoitus Taavi Vartia Väinö Riikkilän romaanista Viimeiset kaanit. Kuvaus Jyri Hakala. Pääosissa Olavi Kiiski, Oskari Mustikkaniemi. 86 min. K7. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Pertsan ja Kilun seikkailu Väinö Riikkilän kirjasta Viimeiset kaanit (1951) on kuvattu televisiosarjoissa vuosina 1970 ja 2000. Taavi Vartia tarttuu aiheeseen jo toista kertaa, tällä kertaa teatterielokuvana. Pertsa ja Kilu on siis joka sukupolvelle päivitettävä nuorten Tuntematon sotilas.

Mitä uutta elokuvaversio aiheeseen tuo, on sitten toinen juttu. Poikakirjan sankareiden, Pertsan ja Kilun (Olavi Kiiski, Oskari Mustikkaniemi) rinnalle tuodaan nyt aktiivisia tyttöjä. Sanomalehden kesätoimittaja Pirkko (Sara Vänskä) seuraa poikia sukellusveneretkelle. Rikoksesta epäiltynä on seikkailunnälkäinen Liisa (Mimosa Willamo). Pikkutytöt ja –pojat tarinassa sen sijaan jäävät kulissien asemaan. Pertsa ja Kilu on ”buddy-elokuva”, mutta kiinteää porukkaa ei synny. Vuorovaikutus ryhmän sisällä puuttuu.

Pankki on ryöstetty ja rahakassi vajonnut veneen mukana meren pohjaan. Pertsa ja Kilu ovat neuvokkaina paikalla, mutta ovat joutua rosvojen jallittamiksi. Päättelyllä, rohkeilla tempauksilla ja yhteistoiminnalla kaikki kuitenkin selviää. Ensin pitää vain rakentaa lentokone ja sukellusvene!

Sana reipas kuvaa parhaiten Olavi Kiisken Pertsaa. Pojan valloittava hymy kantaa elokuvaa ja replikointi kuuluu varmasti perälle saakka. Ilmeikäs Oskari Mustikkaniemi Kiluna kelpaisi vaikka Tintti junioriksi sarjakuvafilmiin. Vastakohtien vetovoima on aina ollut parin kiinnostavuuden salaisuus. Ohjaaja Taavi Vartia tekee eleitä syventääkseen Pertsan ja Kilun luonteita ja selvittääkseen ystävyyssuhteen laatua, varsinkin pienen välirikon kautta ja vaivihkaisin, modernein painotuksin. Harmi kyllä, ne eivät johda sen pitemmälle rekisteröityäkseen miksikään varsinaiseksi teemaksi.

Pääosien ohella uuden version ilonaiheita ovat sivuroolit. Näätämäinen Suokko (Elias Westerberg) ja riemastuttava Diileri-Jere (Joonas Vartia) ovat mainioita tyyppejä, joita olisi seurannut pitempäänkin. Poliisi (Hannes Suominen) tekee näyttävän sisääntulon, mutta jää muuten melko virattomaksi. Vanhempina Anu Sinisalo, Turkka Mastomäki, Elsa Saisio ja Ville Myllyrinne tekevät sympaattiset roolit tarjolla olevista materiaaleista.

Nostan hattua Taavi Vartian puhtoiselle, hyvän mielen nuortenseikkailulle. Uusien Pertsan ja Kilun seurassa viihtyy, eivätkä kommellukset ole liian pelottavia. Väkivaltaa ei löydy, toisin kuin Riikkilän alkuperäisromaanissa. Ensi-illassa Kokkolassa oli mukavasti kohderyhmää. Tätä elokuvaa katsomaan uskaltaa oman tai lainatun jälkikasvun viedä. Varhaisnuoriso ansaitsisi silti vivahteikkaampaa henkilökuvausta, suurempia ja herkempiäkin tunteita. Sekä yhtenäisyyttä siihen seikkailuun. Nyt mysteeri on hajanainen ja loppu jää kunnollista pistettä vaille.

Jyri Hakalan kuvaus yhdistelee luontokuvaa ja digimaailman ihmeitä. Saumat huomaa välillä, mutta Panu Aaltion spielbergiläisittäin pauhaava musiikki vie lennokkaasti niiden yli ja tuo vauhtia niin fantasian kuin arjenkin kuvaukseen. Vedenalaiset vaiheet ovat upeita, niin kuin Vartian edellisessä, hienossa Lomasankareissa (2014). Retrovempeleet, kuten punapeltinen lentokone ja puinen sukellusvene, saavat mielikuvituksen laukkaan aikuisellakin.