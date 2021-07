Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Juho Kuosmanen antaa aihetta ylpeyteen

Juuri nyt keskipohjalaisen – toki ehkä kliseiseksi jo hoetun – vaatimattomuuden sijasta on todellakin aihetta ylpeyteen. Erityisesti Kokkolassa, mutta myös muualla Keski-Pohjanmaalla. Toki koko valtakunnassakin. Ensinnäkin Juho Kuosmasen ohjaaman ja Jussi Rantamäen tuottamanHytti nro 6:n pääsy Cannesin elokuvajuhlien pääsarjaan oli saavutus sinänsä.

Lauantai-iltana sitten paukahti oikein kunnolla. Kuosmasen elokuva ei voittanut pääpalkintoa eli Kultaista palmua, mutta toiseksi arvokkain eli Grand Prix -palkinto oli uskomaton saavutus. Ihan niin kuin ”ylpeydestä pakahtumaisillaan” oleva Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus aiheellisesti hehkuttaakyse on ”valtavan isosta asiasta”. Isotaluksen tapaan riemukkailla linjoilla on myös kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Isotalus ja Mattila vakuuttavat, että Kokkolan kaupunki tulee muistamaan ja palkitsemaan Cannesin sankareita. Tapa oli tuoreeltaan vielä ymmärrettävästi auki, mutta sen suunnittelu varmastikin käynnistyy välittömästi.

Samalla on ryhdyttävä miettimään kuinka Kokkola brändäytyisi entistä vahvemmin elokuvakaupungiksi. Yksi konkreettinen ja jo olemassa oleva tapahtuma on Kokkolan Kinojuhlat. Kinojuhlien toiminnanjohtaja Laura Airola toivookin, että kaupunki voisi tukea Kinojuhlia aikaisempaa enemmän. Niin voisi, pitäisi ja pitää. Sanallinen tunnustus on totta kai tärkeää, mutta raha puhuu vielä merkittävämmällä äänellä.

Mitä Juho Kuosmasen vastaanottama Grand Prix -palkinto Cannesissa merkitsee koko suomalaiselle elokuvalle? Merkitsee erittäin paljon. Audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija Antti Alanen arvioi STT:lle, että Hytti nro 6 -elokuvan saama tunnustus Cannesissa on merkki suomalaisen elokuvan kansainvälisestä käänteestä.

Alasen mukaan Suomessa on tavattu olla tyytyväisiä elokuvan kotimaisesta menestyksestä. Uuden polven elokuvantekijät sen sijaan uskaltavat lähteä ns. merta edemmäksi kalaan. Kun suomalaisen elokuvan kansainvälinen ulottuvuus on ollut yhtä kuin Aki Kaurismäki, Juho Kuosmasen ja kumppanien myötä tilanne on muuttunut perusteellisesti. Uudessa suomalaisessa elokuvassa myös on kansainvälistä potentiaalia. Lauantai-ilta oli siitä riemukkaan konkreettinen esimerkki.

Eikä Kuosmasen ja Hytti nro 6:n kohdalla todellakaan ole nähty vielä kaikkea. Hytti nro 6:sta puhutaan Cannes-juhlinnan jälkeen seuraavan kerran Oscareiden yhteydessä. Elokuva on automaattinen Jussien voittaja ja Suomen tarjokas Oscareiden vieraskieliseksi filmiksi, Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbacka toteaa.

Perjantaina uutisoitiin, että Hytti nro 6 pääsee merkittävään teatterilevitykseen myös Yhdysvalloissa. Levitysoikeudet on ostanut Sony Classics, jolla on aiemmin ollut suomalaisista elokuvista levityksessä ainoastaan Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä. Juuri se oli ensimmäinen suomalainen Cannesissa Grand Prix -palkinnon voittanut elokuva. Se palkittiin 19 vuotta sitten.

Juho Kuosmasen uran jatkolle Cannesin menestyksellä on luonnollisesti valtava merkitys. Kun nimi on viimeistään nyt tuttu kansainvälisissä elokuvapiireissä, uusien projektien rahoitus varmasti helpottuu ja budjetitkin sen myötä kasvavat. Kuosmanen itse korostaa STT:n haastattelussa palkinnon kasvattavan ammatillista itseluottamusta.

Menestys tapaa ruokkia menestystä, mutta kaiken pohjana on tekijöiden lahjakkuus ja näkemyksellisyys. Niiden pohjalle on hyvä rakentaa myös tulevaisuudessa.

