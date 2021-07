Kokkolalaisyritys Heliostorage toimittaa Kiinaan maailman suurimman lämpökentän, jolla voi kerätä ja hyödyntää hukkalämpöä



Kokkolan Sokojalla sijaitseva startup-yritys Heliostorage on myynyt Kiinaan lämpökentän, jonka avulla voidaan kerätä talteen ja ohjata käyttöön teollisuuden hukkalämmöstä, aurinkopaneeleista ja polttokennoista kerääntyvää lämpöä. Asiakkaana on kaukolämpöä tarjoava Guangzhou Power, joka on maailman suurimpiin energiayhtiöihin lukeutuvan China Southern Gridin tytäryhtiö.