Soitessa tiistaina yksi koronavirustartunta, johon liittyy mahdollisia altistustilanteita

Soiten alueella on todettu tiistaina yksi uusi koronavirustartunta, johon liittyy mahdollisia altistustilanteita. Kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä kuusi tartuntaa. Nämä tartunnat on pystytty jäljittämään sataprosenttisesti.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti:

25.7. West Coast Billiard, Kokkola kello 1.30-3.45

25.7. McDonald's, Kokkola kello 15.30-16.00

Kaikki mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat listataan omalla sivullaan. Soite pyytää mahdollisessa altistumispaikassa vierailleita seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin.