Kalajoen maastopalo riistäytyi hallinnasta keskiviikkona – Lue tästä jutusta keskiviikon tapahtumat

Maanantaina syttynyt Kalajoen maastopalo riistäytyi uudelleen hallinnasta keskiviikkoiltana. Kalajoelleannettiin keskiviikkoiltana vaaratiedote tulipalon aiheuttamasta savusta. Ennen neljää torstaina aamuyöstä tiedotettiin vaaran olevan ohi.

Torstain sääennuste tuulineen on huolestuttava paloalueen hallinnassa pitämisen kannalta.

Palo levisi keskiviikkoillan aikana lähes Kannuksen rajalle saakka. Kannuksen rajan tuntumassa oltiin antamassa kahteen taloon evakuointimääräys, mutta palon eteneminen saatiin pysäytettyä, eikä evakuointiin tarvinnutkaan ryhtyä.

Kalevan tietojen mukaan alkuperäinen palopaikka on noin seitsemän kilometriä Rautiosta lounaaseen. Heidän tietojensa mukaan palopaikalle ollaan myös saamassa torstaiaamulle neljäs helikopteri; kolme kopteria on Puolustusvoimilta ja Rajavartiolaitokselta, yksi yksityiseltä henkilöltä.

Paloaluetta ei olla vielä täysin onnistuttu rajamaan ja joillain alueilla tuli leviää edelleen. Paloalue on laajentunut jo yli 300 hehtaariin. Vielä aivan äskettäin palo levisi latvapalona.

Jokilaaksojen pelastuslaitos kertoo tiedotteessa, että tavoitteena on pyrkiä rajoittamaan palon leviäminen aamuun mennessä. Tuulen tyyntyminen yöksi edesauttaa tätä tavoitetta.

Palo ei vielä välittömästi uhkaa asutusta. Tuulen alapuolella olevien asukkaiden ja kiinteistöjen omistajien on kuitenkin syytä seurata tilannetta oman kiinteistönsä osalta ja varautua tarvittaessa omatoimisesti evakuoitumaan. Samalla heitä kehotetaan seuraamaan pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten tiedotteita ja mahdollisia vaaratiedotteita.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueelta Espoon vapaapalokunta tarjosi oma-aloitteisesti apuaan ja päivystävän päällikön kanssa on sovittu myös Espoosta saapuvista lisäresursseista.

Helikopterit ovat yhtä Rajavartiolaitoksen helikopteria lukuun ottamatta joutuneet poistumaan välillä lepoon.

Tällä hetkellä palopaikalla toimitaan pelastusyhtymäkokoonpanossa, jossa on kaksi pelastuskomppaniaa. Pelastustoiminnan johtovastuu on Jokilaaksojen pelastuslaitoksella, koska palo on syttynyt heidän alueellaan. Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokeskus johtaa toimintaa ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen johtokeskus tukee sekä koordinoi osaltaan omia resurssejaan.

Paloauto ja palomiehiä Rautiontien ja Perälahdentien risteyksessä. Esko Keski-Vähälä

Alueelle sammutustehtäviin on tilattu ja saatu avuksi yksityisten turvetuottajien, koneyrittäjien ja maanviljelijöiden maastopalojen sammutukseen soveltuvaa traktorikalustoa, joilla voidaan kuljettaa sammutusvettä paloalueelle. Myös yksi yksityinen säiliöauto on tilattu apuun.

Alueella raivataan yön aikana kaivinkoneilla uusia palokäytäviä ja vedenottokuoppia rajoituslinjoille.

Jokilaaksojen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kertoi alkuillasta, että palo oli noin parin kilometrin päässä lähimmäistä kylästä, Korvenkylästä.

Sanomalehti Kalevan tietojen mukaan pelastuslaitos ja poliisi olisivat taas valmistautuneet illan aikana evakuointeihin Kannuksen Rättyässä.

– Nyt on tärkeää seurata sitä, että jos savut alkavat tulla omaa kiinteistöä ja tonttia kohden, ja jos vähänkin alkaa tuntua siltä, että olisi syytä lähteä pois, niin sitten kannattaa lähteä, Haapanen sanoo.

Evakuointiin varautumisella tarkoitetaan myös sitä, että asukkaiden on syytä seurata pelastuslaitoksen ja viranomaisten tiedotusta ja seurata tiedotusvälineitä mahdollisen evakuoitumiskäskyn varalta.

– Kyse on niin sanotusti "pahimpaan mahdolliseen tilanteen varautumista", Haapanen sanoo.

Palosta on levinnyt savua ja savunhajua kauaskin. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos ohjeistaa Twitter-tilillään, milloin savusta on tarvetta ilmoittaa hätäkeskukseen:

#Kalajoki:n maastopalosta leviää savua myös muiden maakuntien alueille:



Kehotamme tiedustelemaan savun alkuperän ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, mikäli havaitset selvän savupatsaan tai savun lähteen. Pelkästä savunhajusta tai savun aiheuttamasta usvasta ei tarvitse ilmoittaa. — K-P Pelastuslaitos (@kppelastus) July 28, 2021

Tehtävään on hälytetty tähänastisten resurssien lisäksi lisäresursseja huomiselle Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Alueelle on saatu Rajavartiolaitokselta toinenkin helikopteri. Sen lisäksi alueella on vielä yksi Puolustusvoimien helikopteri.

Sammutustehtävissä on noin 100 henkilöä ja pelastusyksiköitä paikan päällä 31. Niistä noin puolet on säiliöautoja.

Sisäministeriölle on lähetetty pyyntö selvittää, mistä saadaan sammutukseen lisää lentokalustoa.

Paloalueen lähistöllä sijaitseva Destian tukikohta on määrätty evakuoitavaksi. Palossa on tuhoutunut yksi kaivinkone ja pakettiauto. Pelastuslaitoksen ajoneuvokalustolle ei ole tullut merkittäviä kalustovahinkoja, lähinnä rengasrikkoja. Palon lähtiessä alkuillasta leviämään jäi palon alle merkittävä määrä letkuja, jotka ovat todennäköisesti tuhoutuneet. Palorintaman alle jäi myös muutama pumppu ja liitinkalustoa.

Jokilaaksojen pelastuslaitos on saanut lukuisia yhteydenottoja ja avuntarjouksia yksityisiltä ihmisiltä, Jarmo Haapanen kertoo Twitter-tilillään. Tällaista apua ei kuitenkaan tällä hetkellä tarvita, ja Haapanen pyytää rauhoittamaan vastaavat yhteydenotot pois.

Alueellamme on kiitettävän aktiivisia ihmisiä. Olemme saaneet yhteydenottoja ja aputarjouksia yksittäisiltä henkilöiltä. Kiitos tästä! Tässä vaiheessa me emme tarvitse järjestäytymätöntä apua, vain järjestäytyneiden omassa johdossa toimivat ryhmät soveltuvat tähän tilanteeseen. — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 28, 2021

Niinpä, pyydämme rauhoittamaan nämä yhteydenotot pois. Mikäli tarvitsemme laajemmin siviilihenkilöstöä sammutustöihin, organisoimme sen erikseen ja siitä tiedotetaan eri kanavilla. — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 28, 2021

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen päätoimista henkilökuntaa on määrätty töihin vapailta ja lomilta, työaikalain mahdollistaman hätätyölain nojalla. Koko Jokilaaksojen pelastuslaitoksen alueelta kootaan sopimuspalokunnista jatkuvasti levännyttä henkilöstöä sammutustöihin.

Apujoukkoja on saatu Oulu-Koillismaan, Lapin, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon pelastuslaitoksilta. Jokaisesta pelastuslaitoksesta on tulossa pelastusryhmän verran henkilöstöä. Etelä-Savosta on lähetetty apuun myös "Mörkö"-sammutuslaitteisto.

Mörkö-sammutuslaitteisto liikkuu Ponsse-metsäkoneen voimin ja pääsee myös vaikeakulkuisiin paikkoihin maastossa. Sammutuslaitteistoon kuuluu kymmenen kuution vesisäiliö ja vesitykki.

– Pari seuraavaa vuorokautta tulevat olemaan kriittisiä ja ratkaisevia paloalueen hallinnan kannalta erityisesti sääolosuhteista ja maaston laadusta johtuen, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrottiin iltapäivällä.

Perhe oli tullut lähemmäs ihmettelemään maastopalon savuja. Esko Keski-Vähälä

Kalajoen kaupunki on järjestänyt työvoima-apuna henkilökunnastaan kootun ryhmän sammutustöihin. Ylivieskan kaupunki varautuu järjestämään majoitusta kaukaa tuleville apujoukoille.

Jokilaaksojen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen kiitteli Twitterissä Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskaria ja Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvistoa nopeasta reagoinnista:

@YKaupunki varautuu apujoukkojen majoittamiseen. Lämmin kiitos jo nyt kaikille ja etenkin @PuoskariJukka ja @KjSorvisto nopeasta reagoinnista...aivan kuin olisitte palokunnassa! 4/4 — Jarmo Haapanen (@JarmoHaapanen) July 28, 2021

Vielä keskiviikkoaamuna tilanne oli hallinnassa, ja alue saatu rajattua.

– Läpi yön on sammutettu, mutta kyllähän siinä edelleen työsarkaa riittää. On paljon palopesäkkeitä, joita sammutella. Sammutustyö jatkuu vielä päiviä. Tilanne on stabiloitunut, Jokilaaksojen pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Markus Vehkoja antoi ajantasaisia tilannetietoja aamuseitsemältä keskiviikkona.

Keskiviikkona aamupäivällä palossa oli meneillään kriittiset hetket, mutta silloin tilanne saatiin kuitenkin hallintaan.

Uudelleen roihahtaneen maastopalon savut näkyivät Kalajoen ja Kannuksen rajalla kauas. Esko Keski-Vähälä

