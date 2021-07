Soitessa torstaina kolme uutta koronatapausta

Soiten alueella on torstaina todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Soiten tiedotteessa kerrotaan, että aikki kolme tartuntaa on pystytty jäljittämään. Alueellinen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 11,6 / 100 000.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta.

Mahdollisten altistumistilanteiden listausta on päivitetty:

27.7. K-Citymarket, Kokkola klo 17.30-18.30

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/