Kalajoen Hiekkasärkillä useita mahdollisia korona-altistuspaikkoja viime viikonloppuna, muun muassa beachfutisturnauksessa – Katso lista altistuspaikoista täältä

Kalajoen Hiekkasärkillä on ollut useita mahdollisia korona-altistuksia viime viikonloppuna 30.7.-1.8.2021.

Mahdolliset altistuspaikat ovat perjantaina 30.7. Kalajoen beachfutisturnaus klo 19 lähtien. Lauantaina 31.7. beachfutisturnaus kello 10.30-17.00, Viihdekeskus Kalajoen Merisärkät kello 23-04 ja ravintoa Lokkilinna kello 18-21.30 ja Lokkilinnan terassi kello 21.30-23.

Tartunnan saaneen henkilön beachfutisjoukkue ja hänelle välittömästi altistuneet henkilöt on asetettu karanteeniin. Muita osallistujia kehotetaan seuraamaan vointiaan. Kyseisissä paikoissa samaan aikaan olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin vähäisistäkin oireista. Oireisena tulee välttää kaikkia ylimääräisiä kontakteja.

Kalajoen kaupungin valmiuden johtoryhmä on kokoontunut ja tarkastellut Kalajoen koronatilannetta 4.8. Eilen ei ole raportoitu uusia tartuntoja. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa perustasolla mutta valtakunnallinen tilanne on heikentynyt nopeasti. Tilanteen kehittymistä seurataan päivittäin ja siitä tiedotetaan säännöllisesti.

Koulut alkavat Kalajoella normaalisti lähiopetuksena. Koulut tiedottavat tarkemmin omien kanaviensa kautta.

Kalajoella on tulevien viikkojen aikana useita eri tapahtumia. Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan alue on yhä perustasolla ja tapahtumien järjestäminen on mahdollista nykyisten koronaohjeiden mukaisesti terveysturvallisuutta noudattaen. Mikäli koronatilanne alueella muuttuu, voivat ohjeet muuttua nopeastikin.