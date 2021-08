#Punkstoo herätti keikkapaikat puuttumaan seksuaaliväkivaltaan – "Kävijöille selväksi, että on matala kynnys ilmoittaa henkilökunnalle häirinnästä"



Next

"Make punk safe again – Punkskene ei ole niin turvallinen kuin luulit", lukee punkstoo-nimisen Instagram-tilin kuvauksessa. Kyseessä on suomalaisen punkyhteisön #metoo -vastine, joka on rohkaissut taideyhteisöjä puuttumaan niiden sisällä vallitsevaan henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan jälleen kerran.