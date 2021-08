Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Grafiikkaa Pohjoismaisesta Taidekoulusta

Renlundin taidetalolla on avattu Pohjoismaisen taidekoulun grafiikankokoelman materiaalista koottu näyttely. Taidekoululla oli erinomaiset työpajatilat sekä grafiikan että keramiikan opetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn, ja koulu tarjosi kaikille halukkaille avoimet työpajaillat maanantaisin.

Avoimia grafiikanpajoja ovat ohjanneet paikalliset taidegraafikot, ainakin Marianne Kaustinen ja Riina Rytioja, sekä allekirjoittanut. Grafiikanpajaa käyttivät myös yläkoulut omien kuvataidetuntiensa puitteissa ja kursseja järjestettiin myös erilaisten projektien merkeissä työttömille, mielenterveyskuntoutujille ja erityistä tukea tarvitseville nuorille. Keramiikan avoimia iltoja ohjasivat pitkään Bia Häggblom ja Merja Pohjonen.

Grafiikantyöpaja ehti olla useammassakin osoitteessa. Toiminta alkoi niin sanotussa Vapon kiinteistössä Antti Chydeniuksenkadun ja Kansakoulukadun kulmassa. Sieltä siirryttiin Vaasantielle entiseen SOK:n kiinteistöön ja Kokkolanseudun opiston muuton myötä vanhaan Yhteiskouluun, jossa osa opiston toiminnasta on edelleen.

Sekä grafiikan että keramiikan työpajatiloja käytettiin yhteisesti Lasten ja nuorten kuvataidekoulun ja Kokkolanseudun opiston aikuisryhmien kanssa. Tällä hetkellä työpajat ovat Renlundin koulun kivipuolella ja niitä hallinnoi Lasten ja nuorten kuvataidekoulu.

Olen itse työskennellyt kaikissa noissa grafiikanpajoissa joko oppilaana tai opettajana. Vapon kiinteistössä osallistuin kesäkurssille joskus 1980-luvun alkupuolella. Opettajana oli taidegraafikko Juho Karjalainen ja yksi kurssilaisista kuvataidekoulun emeritarehtori Ritva Kangas. Suurin osa kurssin opiskelijoista oli joko kuvataidekoulun tai yläkoulun kuvataideopettajia ja mukana muutamia kaltaisiani taideopinnoista haaveilevia nuoria aikuisia.

1990-luvun alussa palasin opiskelujen jälkeen Kokkolaan töihin sekä Lasten ja nuorten kuvataidekouluun että Pohjoismaiseen taidekouluun, jossa aloitin avointen grafiikan iltojen ohjaajana ja myöhemmin grafiikan opettajana sekä avustavana opintorehtorina 90-luvulla ja varsinaisena rehtorina 2003–2009.

Taidekoulu oli hankkinut heti aloittaessaan suuren valurautaisen syväpainoprässin, joka palvelee edelleen uskollisesti niin opetuskäytössä kuin itsenäistä työtä tekevien taiteilijoidenkin töiden vedostamisen mahdollistajana. Grafiikanpajan varustukseen kuului serigrafiaan tarvittavat välineet, metalligrafiikan syövytysaltaat ja pieni kohopainoprässi puupiirroksia ja linoja varten.

Esa Riipan lahjoitus Pohjoismaiselle taidekoululle, Silmäterä -83. Esa Riippa

Taidegrafiikan peruskurssit olivat pakollisia kaikille opiskelijoille ja opettajina toimivat vierailevat opettajat, muiden muassa Esa Riippa ja Outi Heiskanen. Pohjoismaisen Taidekoulun grafiikanpaja on ollut monen grafiikan itselleen ilmaisuväyläksi valinneen nuoren taiteilijan ensikosketus taidegrafiikkaan. Kokkolan seudulla grafiikan harrastus on voimissaan, ja tästä saadaan kiittää paitsi jatkuvaa opetustarjontaa, myös mahdollisuutta vuokrata pajaa omaan itsenäiseen työhön niinä aikoina, jolloin paja ei ole opetuskäytössä. Grafiikan pajan varustaminen omaan käyttöön ei ole pieni asia sen paremmin työvälineiden kuin tarvittavan tilankaan suhteen.

Pohjoismaisella taidekoulusäätiöllä on hallussaan hieno grafiikan kokoelma. Taidekoulusäätiön taideteoskokoelmaan kuuluu myös tunnettujen taiteilijoiden, mm. Esa Riippa, Outi Heiskanen, Matti Kujasalo, Alvar Gullichsenin grafiikkaa ja maalauksia, joita taiteilijat lahjoittivat tukeakseen koulua. Taidekoulu tuotti grafiikan salkkuja opiskelijoiden töistä, ja salkuilla rahoitettiin opintomatkoja niin pääkaupunkiseudulle kuin Pietariin ja muihin suuriin kaupunkeihin. Salkkuja ostivat paikalliset yritykset, jotka tukivat koulun toimintaa tällä tavoin.

Jokainen opiskelija lahjoitti yhden vedoksen koululle kiitoksena kurssin materiaalikuluista, ja siten vuosien varrella on karttunut laaja ja laadukas taidegrafiikan kokoelma. Tätä perintöä on syytä vaalia ja muistaa, miten grafiikan opetukseen tarvittavat tilat ja niiden vaatima varustus on saanut alkunsa.

Vuosien varrella kertyneistä teoksista koottu näyttely on esillä Renlundin taidetalossa yhdessä entisessä ateljeehuoneessa. Kannattaa käydä tutustumassa!

Kirjoittaja on taiteen tohtori, Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, Lapin Yliopiston kuvataiteen professori ja toimi vuosina 2006-2009 Pohjoismaisen taidekoulun rehtorina.