Lukijan mielipide: Ihmisen typeryyden huippu

Pitkänmatkan risteilyohjuksen toimintaetäisyys 370 kilometriä maksaa 738 000 euroa, 930 kilometriä 1 343 000 miljoonaa euroa, ilmatorjuntaohjus 80 000 euroa kappale, joilla tuhotaan 170 miljoonaa euroa maksavia hävittäjiä.

Tulevaisuudessa, jos ihminen aikoo lajina selviytyä, täytyy kyllä sivistystason nousta ja älyn kehittyä toiselle tasolle. Ellei ihmiskunta ymmärrä lopettaa tällaisia typeryyksiä, niin nämä sotakoneet tuhoavat meidät ennen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin katastrofeihin.

Tulee tosi surullinen olo, kun jossain nälän riivaamassa maassa sotilaat tepastelevat hyvissä sotilasasuissa ja kainalossa kiiltelevä kalansikof, jonka hinnalla saisi nälkäiselle vuoden eväät. Vyötettynä patruunavöillä, patruunan hinta euron kappale, jonka hinnalla saisi nälkään kuolevan lapsen ruokittua.

On tekeillä Suomessakin vuosisadan typerin hanke ostaa menneisyyden hävittäjiä 10 miljardilla, 6 000 euroa jokaista suomalaista kohti. Tilastojen mukaan vain yksi kone on tuhottu tällä vuosituhannella ilmataistelussa, 90 prosenttia ilmatorjunnassa. Enää ei käydä valtioiden välisiä sotia, aina sotiin liittyy valtion sisäiset ongelmat ja nekin johtuvat köyhyydestä ja huonosta hallinnosta. Monet ne, jotka oikeasti ajattelevat omilla aivoillaan ovat todenneet ”järjettömän kallis hanke” ja ”menneisyyden hanke”, kuten Pekka Visuri ja Esko Valtaoja.

Totta kai palveluksessa olevat kenraalit kaipaavat vielä suurempaa meteliä itsenäisyyspäivänä. Nykyaikainen sota käydään uudenaikaisilla laitteilla ilman ihmisen ohjaamia ilma-aseita, koska ne voidaan tuhota vain muutamassa minuutissa. Esimerkiksi Irakiin hyökkäävät liittoutuneen tuhosivat lentotukikohdat 2003 heti, ei yhtään Husseinin lentokonetta selviytynyt ilmaan.

Sisällissodissa ei hävittäjillä ole mitään merkitystä. Afganistanista ovat talibanit ajaneet pois suurvallat, minun tietääkseni heillä ole yhtään hävittäjää, kalansikof taitaa olla heillä tehokkain ase ja köyhyys auttaa sotilaiden hankintaa. Siksi köyhyyden poistamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan kannattaa sijoittaa miljardit, se on tehokkainta maanpuolustusta.

YK:n ilmastokokouksen puheenjohtaja Alok Sharma sanoo: ”jos emme toimi nyt, niin aikamme on loppumassa”. Merivirrat ovat vaimentuneet, monet maanosat kärsivät maastopaloista, tulvat ovat lisääntyneet, osassa maapallosta on ruuan tuotanto loppumassa, merenpinnan nousu metrillä aiheuttaa jo valtavat ihmisvaellukset. Me murehdimme polttoaineiden hintaa ja velkaantuneisuuden tasoa, oikeasti on kysymyksestä seuraavien sukupolvien selviytymisestä hengissä. Jos ei tätä hallitusten välistä ilmastopaneelin IPCC:n raporttia ymmärrä, niin jonkin tasoisen pääkopan hoidon tarve on ilmeinen.

Lehtosen Kalle,

Ylivieska